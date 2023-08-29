飯店櫃台變公主？她拿「DNA鑑定」認親王室：要繼承1728億財產

▲70歲以色列前飯店接待員珍（Jane Benzaquen）主張自己是摩洛哥前國王哈桑二世的私生女。（圖／翻攝畫面／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

摩洛哥王室可能將出現「不受歡迎」的新王室成員，70歲以色列前飯店接待員珍‧班扎康（Jane Benzaquen）主張自己是已故國王哈桑二世（Hassan II）私生女，應該被納入摩洛哥王室、有權繼承43億英鎊（約新台幣1728億）王室財產。

據《太陽報》報導，珍聲稱她的猶太裔母親17歲在卡薩布蘭加擔任服裝店員時，與哈桑二世有染並生下她，但自己在小時候「被趕出摩洛哥」，由比利時一個寄養家庭收養，直到18歲才移居以色列，服役後在飯店工作。珍強調，雖然她對血脈這個潘朵拉寶盒一度充滿憤怒，但哈桑二世1999年駕崩時，她一見對方照片就有了認親念頭。

珍表示，在看到那張照片前，自己完全不像家裡其他人，但在之後，「我覺得像家人了，這對我來說是個啟示」。而支持珍是王室血脈的證據，除了阿嬤透露的「媽媽跟王子幽會2年」外，還有與出生證明不符的DNA鑑定，證明記載她的生父是比利時男子喬薩特（Raoul Jossart），但DNA證實她沒有西歐血脈，卻有北非與中東血統。

僅管摩洛哥王室不意外地拒絕她的DNA認親要求，還委請律師提告敲詐勒索，但珍也請來打贏比利時國王私生女認親官司的大律師尤頓戴爾（Marc Uyttendaele），不過，阻礙珍取回王室成員資格的最大障礙，可能不是官司而是時間。

延伸閱讀

▸ 流產後「閨密們變超冷淡」 她1原因驚知被排擠…真相超傻眼

▸ 摯交好友挖牆腳？男子癌症末期癱瘓在床 好友竟趁隙追求人妻「不娶到手誓不罷休」

▸ 台南「屁孩手摸壽司」30秒…民眾批噁心 總公司說話了