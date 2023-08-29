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上節目談前夫「精子有問題」挨告洩個資　名嘴女醫一審無罪

▲▼名嘴眼科女醫師黃宥嘉被前夫提告涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，到台北地院出庭辯論終結後受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

▲名嘴眼科女醫師黃宥嘉被前夫提告涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，先前到台北地院出庭辯論終結後受訪 。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

常接通告兼差名嘴的眼科女醫師黃宥嘉跟豪門前夫陳文彥離婚後，上電視節目被問及為何婚後要做試管嬰兒，她聲稱先生精子有問題、「我也很苦情」等語，陳男認為被洩漏醫療個資，告她涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，黃宥嘉否認偷調閱丈夫病歷，自稱醫學院畢業「婦產科考82分有及格」，靠自己專業與經驗「自然而然」推論原因出在先生身上，台北地院審結，今判黃宥嘉無罪，可上訴。

雙方今都沒出庭聆判，黃宥嘉前次出庭辯論終結後受訪，表示心情很沉重，完全無意侵犯前夫利益，「我只是不想過1000年前女性過的生活」，她仍在執業看診賺錢養小孩、不必靠爆料謀生，坦言這段婚姻「嫁錯人了，我如果嫁別人，應該今天都不用來法院了」。

本案源於黃宥嘉（45歲）2011年嫁給大她11歲的陳男，婚後與婆家為禮金等問題鬧翻，2017年離婚恢復單身至今，她常上電視談話節目或PO文，以自身婚姻經歷暢聊兩性、婆媳相處等時事話題，但因揭露前夫是東帝士集團創辦人陳由豪的姪子、她與前夫及家人過往相處等私事，使得雙方裂痕加劇。

陳男指控，黃宥嘉於2021年2月4日上電視節目談不孕話題，故意揭露他的醫療隱私，檢方認定這項資料屬於法律限制不得蒐集、處理與利用的個資，黃宥嘉公然討論已損害陳男利益，起訴她涉犯《個資法》罪嫌。黃宥嘉不認罪，也不想跟前夫談和解，反批前夫與家人透過媒體報導抹黑她貪財、對她全面人格否定。

▲▼黃宥嘉遇到讓她十分挫折的病患。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲黃宥嘉出庭自稱醫學院畢業「婦產科考82分有及格」，靠自身專業與經驗推論和丈夫婚後無法自然受孕的原因。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

合議庭最後1次開庭時，檢方直指黃宥嘉在電視節目中提及前夫的醫療個資，出庭卻推稱不知前夫病歷，「可見是狡辯之詞」，且醫院函覆顯示黃宥嘉與前夫身體都有異常，「難道不孕都是前夫的問題嗎？被告都沒有問題嗎？」檢方並質疑黃宥嘉非婦產科專科醫師，如何以公益之名參與討論不孕症成因，「這完全是被告自己掰出來的謊言！」

黃宥嘉淡定表示自己醫學院畢業、「婦產科考82分有及格」，還沒離婚時，醫生叫她和先生做試管嬰兒，她靠自己專業與經驗「自然而然」推論是先生的問題，她從沒被告知先生的病歷，也從沒去查閱，僅將醫生的話轉告先生去做檢查。黃宥嘉並反問檢察官「如果眼科醫師不能討論不孕症，檢察官就行嗎？」

黃宥嘉強調在節目分享自身做試管嬰兒經驗，無意爆料，她在婚姻中受欺壓，離婚了還持續被欺壓，「真的很崩潰！」且前夫「對我這麼有意見，卻上訴要求不離婚，不是很可笑嗎？」至於前夫的醫療個資曝光，是前夫提告後，「檢察官很想知道，才去查的」。

黃宥嘉在最後陳述時，略帶激動表示：「我只是不想過1000年前女性過的生活，我何罪之有！我只是嫁錯人，做試管嬰兒住院1個月，卻因此生活被毀、被抹黑成貪婪拜金的黃醫師，我還有2個小孩要照顧，請大家理解我！」

辯護律師指稱黃宥嘉前夫的醫療個資，已明確記載在雙方的離婚判決，黃宥嘉本案是在節目中，被主持人提問引述陳男舅舅對黃宥嘉諸多指責，為了自辯以免被冠上「拜金」標籤，才被動回應是前夫的問題、簡單帶過，沒利用對方隱私謀取自己或第三人不法利益，也無意損害前夫利益。

陳男委任律師主張黃宥嘉本案為自身人設，爆料陳男隱私以取得流量、人氣與利益，使陳男與家人社會評價受貶抑，黃宥嘉至今不認錯、毫無悔意，檢方也認為黃宥嘉利用前夫醫療個資謀取不法利益、造成重大損害，且沒和解，均建請合議庭從重量刑。

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