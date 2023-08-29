收復烏南村莊！烏兵曝前線3大困境　大讚「美援戰車救命」

▲ 美國援烏布萊德雷戰車。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏軍在烏克蘭南部突破俄軍防線，28日奪回洛博蒂村（Robotyne）後繼續奮力挺進。烏國士兵向美媒描述在前線作戰遇到的重重困難，卻也大讚美國援助的軍車成為救命神器，曾兩度助同袍在俄方攻擊下逃過一死。

CNN報導，烏軍28日聲稱解放東南部小村莊洛博蒂，目前正繼續推進，目標是將戰略重鎮托馬克（Tokmak）納入砲兵射程，通信兵索龍柯（Oleksandr Solonko）受訪說明在前線面臨的挑戰，包括地形、空中力量處於劣勢、俄軍防線穩固等問題。

索龍柯說明，南部戰線的地形使烏軍無所遁形，不論是突擊小隊、撤離任務或空中、地面偵察行動，從遠處就能看得一清二楚，且通往前線的道路有限，每天反覆被砲擊，「你幾乎一定會被發現。要在敵人完全看不見的情況下完成工作，基本上是不可能的。」

前線部隊一名烏國軍官也表示，開闊的地形帶來挑戰，雙方都派出無人機在空中盤旋，且與巴赫姆特不同的是沒有地下室可以躲避，因此移動任何設備、任何調動都逃不過敵方耳目，隨之而來的就是砲擊或無人機攻擊。

索龍柯還提到，俄國防禦工事精巧，有完整的戰壕系統、防空洞、隧道，自動榴彈發射器、機關槍及反坦克飛彈系統，反坦克壕溝及雷區遍布整個戰場，需要面對這一切才能向前推進。

▲ 烏軍攻下洛博蒂，過程中也遭受戰損。（圖／路透）

近期有多篇報導稱，負責除雷的烏克蘭工兵進度緩慢，且有部分武器被俄軍設下的絆網（tripwire）引爆，「在我們正重新奪回的領土上，陣地被地雷及拌網包圍，路還在鋪，而工兵正努力清理。」

索龍柯坦承，烏軍在該地區損失裝甲部隊，因為俄軍在空中較有優勢，而航空制導炸彈是最大威脅之一，「俄軍大規模使用（炸彈），我們無法判斷其是否精準，但威力強大」，且俄軍廣泛使用無人機監視、瞄準烏軍基地，識別目標後發射「柳葉刀」（Lancet）無人機或制導炸彈。

不過索龍柯也提到，美國軍援正拯救烏兵性命，他就曾遇過一名士兵，兩度遭俄軍砲彈直擊時，多虧M2布萊德雷戰車才得以倖存。

公開來源情資分析師Emil Kastehelmi則指出，俄軍在前線挖了100至350公尺長的壕溝，有助增援及撤退，「建造重型防禦工事是為阻止通往紐托馬克的主要幹道上任何可能的進展。」

華府智庫戰爭研究所（ISW）最新前線評估報告分析，烏軍目前處於俄軍防禦陣地打擊範圍內，這些防禦陣地似乎由反坦克壕溝及龍牙反坦克障礙物組成，而烏兵提及的戰壕及防空系統是俄軍準備數月的成果，目前尚不清楚是否會擴展到更南方的俄軍陣地。