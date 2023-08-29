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上課穿假奶「被迫休假」　Z罩杯老師回來了！將到新學校繼續教書

▲▼加拿大跨性別教師凱拉•勒米厄（Kayla Lemieux）因為胸前巨乳陷入爭議。（圖／翻攝自Facebook）

▲加拿大跨性別教師凱拉•勒米厄（Kayla Lemieux）因為胸前一對巨乳而陷入爭議。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

加拿大安大略省一所高中2022年底發生男老師戴Z罩杯假乳房上課的爭議事件，下班穿男裝的模樣讓家長氣炸，學校在收到多次炸彈與槍枝的恐嚇後，強制這名老師休假。不過，當事老師後來被報導是跨性別者，又自稱罹患巨乳症，「這是真奶」。隨著新學年即將到來，這名老師準備重返課堂，到另一所中學任教。

根據美國福斯新聞報導，加拿大教師凱拉•勒米厄（Kayla Lemieux）去年在安大略省的奧克維爾特拉法加高中（Oakville Trafalgar High School）任教時，被拍到在課堂上化濃妝、戴假髮，胸前還裝著Z罩杯假乳，當時身分被確認為男性，引發廣泛的反彈，最終被要求放有薪假。

勒米厄曾被居民拍到穿男裝、未戴假髮在社區走動的照片，但今年2月，她向紐約郵報表示，照片中的男子並不是她本人，「我沒有佩戴假體乳房，這是真奶。我的狀況被歸類為巨乳症（gigantomastia），也可以稱為macromastia或乳房肥大症（breast hypertrophy）。」

▲勒米厄在學校作女裝打扮，導致學校連月收到炸彈威脅。（圖／翻攝自推特）

不過，她從未收到過正式的醫療診斷證明，她向多倫多太陽報聲稱，巨乳症的診斷是基於她與克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）醫生的口頭討論。每日郵報則說，她還曾經聲稱自己是雙性人（intersex）──這代表她與生俱來就同時擁有男性和女性性器官，意義與跨性別者不同。

▲據紐約郵報先前報導，勒米厄5年前在臉書PO出的照片與現在判若兩人。（圖／翻攝自臉書、推特）

如今，多倫多太陽報指出，勒米厄在即將到來的新學年，將加入安大略省漢米頓（Hamilton）的諾拉佛朗西斯亨德森中學（Nora Frances Henderson Secondary School）任教。多倫多太陽報網站上的一項意見調查顯示，截至28日上午，將近8000讀者中有96%的高比例認為「勒米厄不應該重返教職」。

多倫多太陽報取得的文件顯示，諾拉佛朗西斯亨德森中學校長費雪（Tom Fisher）表示，校方有義務維護個人權利、尊重每個人，學校致力於保有安全、包容、有利於學習的專業環境，「我們的首要任務是學生們的成就」。儘管通篇未提及勒米厄的姓名，但費雪告訴家長，一名即將到職的老師近期在別所學校教書時，因其性別表達而受到公眾關注。

►男老師故意塞奶「挺Z罩杯爆乳」教課　下班卻改穿男裝！家長氣炸

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