乘客尖叫狂吐！飛機遇「時速130km強風」猛搖　女爆哭：以為會死

▲ 飛機劇烈搖晃,乘客緊抓前方座椅。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

西班牙馬略卡島27日因風暴襲擊天氣惡劣,一架客機準備降落時遇上時速近130公里強風,在劇烈搖晃中急速下降,令乘客嚇得高聲尖叫、甚至嘔吐,還有人一度以為會死於空難。而這架飛機最終未能順利降落,只能掉頭飛回出發地。

《太陽報》報導,西班牙女子奧爾茨(Estela Orts)27日搭機從阿利坎特(Alicante)飛往馬略卡島度假勝地馬加魯夫(Magaluf),嘗試降落時機鼻朝下進入暴風雨中,飛機急速下降時瘋狂搖晃,令她飽受驚嚇。

Terrifying Turbulence: Flight to Majorca Faces Nightmare Amidst Storm.



Full story: https://t.co/2uQmDatpjZ



Estela Orts, recognized for her performances in Magaluf's Pirate Show, uploaded a video on Instagram capturing the airplane's violent shaking.#majorca #plane #storm pic.twitter.com/81raK8ob5G