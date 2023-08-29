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乘客尖叫狂吐！飛機遇「時速130km強風」猛搖　女爆哭：以為會死

▲▼ 飛機劇烈搖晃。（圖／翻攝自X）

▲ 飛機劇烈搖晃，乘客緊抓前方座椅。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙馬略卡島27日因風暴襲擊天氣惡劣，一架客機準備降落時遇上時速近130公里強風，在劇烈搖晃中急速下降，令乘客嚇得高聲尖叫、甚至嘔吐，還有人一度以為會死於空難。而這架飛機最終未能順利降落，只能掉頭飛回出發地。

《太陽報》報導，西班牙女子奧爾茨（Estela Orts）27日搭機從阿利坎特（Alicante）飛往馬略卡島度假勝地馬加魯夫（Magaluf），嘗試降落時機鼻朝下進入暴風雨中，飛機急速下降時瘋狂搖晃，令她飽受驚嚇。

她回憶，「當我感覺到我們正急劇下降時，我開始焦慮，手腳都在顫抖、不聽使喚，無法控制自己讓我更加焦慮。我開始哭，閉上眼睛心想，我好不容易才走到這裡。那是我第一次覺得人生玩完了。」

奧爾茨拍下的畫面可聽見此起彼落的尖叫聲，也可看見飛機不斷晃動，「飛機開始下降，人們和小孩都在尖叫、嘔吐，我忍不住哭了。我不知道持續多久，但感覺就像永遠一樣，機師設法穩住飛機以前彷彿在坐雲霄飛車。」

機長當時說明，飛機遇上時速80英里（約129公里）強風襲擊，連兩次嘗試降落失敗後，最終掉頭飛回阿利坎特。

上周末的強風暴雨在馬略卡島造成嚴重破壞，出現淹水、樹木連根拔起、建築受損等災情，影響許多前往度假的旅客，也導致海空交通受阻。

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