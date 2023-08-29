日本豐田汽車系統故障！　全國12間工廠25條生產線停工

▲ 日本豐田汽車。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本豐田汽車國內工廠29日上午發生系統故障，25條生產線被迫停工。綜合《時事通信社》等日媒，該公司表示，由於愛知縣豐田市的高岡工廠及堤工廠等全國12間工廠的生產指示系統發生故障，無法處理零件訂單等作業，上午起共有25條生產線暫停生產。

豐田集團在日本國內擁有14間工廠，共28條生產線，目前除了九州的宮田工廠及旗下大發工業的京都工廠，其他產線皆已停工，預料將維持到傍晚以前，目前正調查詳細原因並加緊修復，據信並非網路攻擊造成。