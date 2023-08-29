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蘇拉將增胖「暴風圈碰到4縣市」最可能放假　5天後還有新颱會生成

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

▲颱風蘇拉暴風圈可能碰到四縣市。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風蘇拉進逼，氣象達人彭啟明表示，蘇拉今明兩日還會再「長大增胖」，暴風圈半徑將會擴大到180公里，台東、屏東、高雄、台南可能會被暴風圈碰到，上述縣市的民眾今晚要留意地方政府是否發布停班停課的訊息，另台灣東邊海域共有五個熱帶系統會交互作用，其中有熱帶擾動未來五天可能成颱。

彭啟明在Yahoo!TV直播節目中表示，蘇拉的中心結構很強，離中心遠一點的話，風雨就會小很多，不過今明兩日蘇拉還會長大增胖，暴風圈半徑會擴大到180公里。

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彭啟明表示，台東、屏東、高雄、台南可能會碰到颱風暴風圈，今晚這四縣市有機會發布停班停課的訊息，上述地區民眾要多加留意，不過最多人關心的北北基離暴風圈遙遠，也就不可能有停班課的問題。

彭啟明表示，蘇拉及海葵颱風目前還沒有雙颱效應，預計未來更接近時，有機會相互作用，互相影響走向，不過預計雙颱效應不會很明顯，另外台灣東邊海域上還有其他熱帶系統，共有五個系統，其中一個熱帶擾動在未來五天有可能成颱，這屬於典型的颱風季特徵，颱風是「一個接一個」。

氣象局簡任技正伍婉華表示，明日東半部、恆春半島整天有陣雨，降雨時間較今日增長，南部、北部有短暫陣雨，中部午後有陣雨。周四蘇拉移動到西南部海面，東部、南部整天有陣雨，其他各地短暫陣雨。周三、四東部、南部要小心大雨，尤其南部山區雨勢最大，另花東、南部山區可能有局部豪雨。

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