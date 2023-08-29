外國人遊花東遭逼車+球棒威脅　受害者還原現場：騎慢車道錯了嗎

▲台灣惡劣用路人再度登上國際。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

台灣惡劣的交通環境被多國點名旅遊示警，「四輪大爺」的車本觀念也為人詬病，27日又有外國人騎車遊花東時，遭到台灣駕駛逼車、攔車持球棒威脅，讓該名外國人上論壇「Reddit」發文抱怨，事件引發熱議，該名外國人的同行友人也還原現場，無奈表示「要我們騎在路肩才甘心嗎」。

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一名外國人在論壇「Reddit」發文，指出從台東騎機車前往花蓮的路上，因被一台車逼車而按了喇叭，沒想到該輛車竟攔下他們，並持球棒作勢打人，讓該名外國人驚呼「這在台灣是正常的事嗎？」貼文在昨（28）日被轉發到臉書粉專「通勤者之歌」，引發網友熱議，粉專也大酸「This is Taiwan, Republic of Car（這是台灣，汽車共和國）」。警方也證實有此事，全案移送台東地檢署偵辦。

事件當事人、該名外國人的蘇姓台灣友人也現身留言，指出當時他們騎在慢車道，但對方瘋狂按喇叭逼車，幾乎要貼到機車尾燈的程度，接著再超他們車，危險行徑讓外國人怒按喇叭，未料對方竟停車持球棒作勢攻擊外國人，且還對他們罵2次三字經及「低下的外國人」，讓蘇無奈喊「不懂，我們機車好好的行駛在慢車道錯了嗎？而且那條路根本沒有機車道欸，要我們騎在路肩才甘心嗎？」

「通勤者之歌」隨後再發一篇文章，表示世界上沒有一個用路人應該受到這樣的待遇，幾乎只有台灣可以忍受這種逼車、攔車、持棍恐嚇的駕駛，「最可悲的是，這種惡質用路人不會受到任何嚴厲的處罰，甚至還能繼續持有他的ROC駕照」。

★鏡週刊關心您：不良行為，請勿模仿。

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