美救援直升機失事2死！「螺旋式下墜」撞破屋頂　恐怖畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

美國佛州一架醫療救援直升機28日失事墜毀，它才剛起飛不久，竟在空中起火後「螺旋式下墜」，撞破一間民宅屋頂，導致機上消防隊長及一名住戶當場身亡。美國國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查此案。

▲佛州一架醫療救援直升機「螺旋式下墜」撞破民宅屋頂。（左圖／翻攝推特；右圖／路透）



根據目擊者拍攝影片，直升機尾端飄出一長串煙霧，不久後開始起火燃燒，接著失控下墜。值得注意的是，當時其螺旋槳葉片並未快速轉動。

目擊者皮戈特（Brian Piggott）表示，直升機一起飛就開始冒煙墜毀。住戶瓦爾扎克（Victoria Walczak）說，撞擊聲響比打雷還大聲，「我以為炸彈爆炸了。」

《美聯社》引述警長東尼（Gregory Tony）說法報導，本案上午8時45分左右發生於龐帕諾比奇（Pompano Beach），3名消防救援隊成員正在執行任務，要把患者緊急送醫，未料起飛不久後就失事。

罹難者分別為49歲的布勞沃德郡消防救援隊長傑克森（Terryson Jackson）及一名女性住戶，後者身分並未公布。東尼表示，傑克森在隊上服務長達19年，「是我們之中最好的人。」除此之外，直升機上及民宅內各有2人受傷，4名傷患送醫後沒有生命危險。

東尼透露，消防救援隊向塔台發出求救信號的同時，也透過無線電聯繫醫護團隊，努力試圖完成任務，把病患順利送醫，「當他們為自己的性命奮戰時，仍在為他人著想。」