李顯龍訪問越南　考慮雙邊升級為全面戰略夥伴

▲新加坡總理李顯龍出訪越南。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內28日專電

越南總理范明正今天會見到訪的新加坡總理李顯龍。李顯龍表示，越南是新加坡在區域裡的重要戰略夥伴；雙方並考慮在未來將雙邊關係升級為全面戰略夥伴的可能性。

李顯龍27日下午抵達河內展開對越南為期3天的訪問，並於今天與范明正（Pham Minh Chinh）見面。

越南外交部新聞稿表示，在會見中李顯龍指出，越南是新加坡在區域裡的重要戰略夥伴，他並對越新關係的發展表示滿意。雙方談及新加坡在今年前8個月對越南的投資排名第1，新註冊資本超過36億美元。

李顯龍這次到訪越南時值越南與新加坡建交50周年，以及兩國戰略夥伴關係10周年。根據新聞稿，雙方在會談中並考慮在未來將雙邊關係升級為全面戰略夥伴的可能性。

范明正要求新加坡為進口越南產品提供機會，以及讓越南-新加坡工業園區發展、轉型為智慧工業園區，並擴大對越南優先領域的投資。他還希望新加坡可以支持越南紡織、木材、造船工業的發展。

根據新聞稿，雙方同意透過推動簽署和有效落實各項合作協議，利用對話機制與協調多邊合作機制來強化防務與安全合作。

范明正還要求新加坡幫助越南建設與營運大數據中心來打擊犯罪，尤其是使用高科技的犯罪。

雙方強調海上自由與安全的重要性，以及全面、有效落實南海共同行為宣言（DOC），並根據國際法制定務實、有效的南海行為準則（COC）。

對話結束後，范明正與李顯龍見證雙邊簽署7份文件，領域包括創新、技能發展、基礎建設與經濟發展等。