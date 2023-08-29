印度探月創紀錄後　宣布周六發射太陽探測器





▲印度將發射太陽探測器。（圖／翻攝X「ISRO」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度成為全球首個月球探測器在月球南極著陸的國家後，印度太空研究組織（ISRO）28日宣布發射太陽探測器的計畫，預計在本周六（9月2日）執行，引起外界的好奇與關注。

ISRO在官方X（推特）宣布，將於印度標準時間9月2日上午11時50分（台灣時間同天下午14時20分），在南部島嶼斯利哈里柯塔島的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre），發射首個太陽探測器「Aditya-L1」，Aditya於梵語中的意思為太陽。

ISRO表示，「Aditya-L1」將被投放到拉格朗日點（Lagrangian point 1，L1）的暈輪軌道（Halo Orbit）上，距地球約150萬公里，距離約是地球到月球的4倍，等於38萬4400公里乘以4。

太陽探測器「Aditya-L1」與其他在拉格朗日點的衛星與探測器，不會有遇到掩星、日蝕的現象，因此可以全年不間斷觀測太陽，有助於人類探索解開更多謎團，若任務順利進行，「Aditya-L1」就會成為印度史上第一個太空太陽觀測站。

ISRO也表示，歡迎公民透過線上註冊取得認證，欣賞「Aditya-L1」的實時發射過程。