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9大地雷食物「容易上癮」胃變無底洞　營養師：身體愈吃愈餓

洋芋片,零食。（圖／Pixabay）

▲營養師提醒，9類食物添加化學調味料，可能導致食物成癮，「愈吃愈餓」。（圖／Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

小心這些食物讓你愈吃愈餓！營養師朱瑞君表示，加工食品添加化學調味料，容易讓神經系統影響大腦，使身體渴望更多這類物質，進而產生食物上癮的問題，所以建議少吃蛋糕點心、加工抹醬、包裝零食、泡麵、微波食品、糖果、碳酸飲料、含糖霜的早餐麥片、含糖調味乳等9類食物。

朱瑞君在臉書粉專「營養師朱瑞君的經營者歷程」發文指出，加工食物所含身體所需的微量營養素低，還可能添加色素、調味料、人工香料等，但因這些化學調味料是在這近百年才出現，人類身體還沒發展出高效率代謝這些化學物質的能力

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朱瑞君提醒，一旦化學成分停留在身體愈久，神經系統便會影響大腦，渴求吃進更多這些物質，甚至造成身體新陳代謝變差，讓體重直直上升。為此，她列出公認最容易造成食物上癮的9類食物，「會讓你的身體越吃越餓，讓你胃變成無底洞」：

一、點心類：批量生產的麵包、蛋糕

二、零食類：洋芋片、餅乾等包裝零食

三、抹醬類：人造奶油、各種加工抹醬

四、即食類：泡麵、即食沖泡飲

五、微波類：超商便當、微波食品或是預製好只要加熱的冷藏冷凍食品

六、糖果類：各種糖果、硬糖、軟糖

七、碳酸飲料：可樂、汽水、能量飲料

八、含糖麥片：含糖霜的早餐麥片、玉米片

九、調味乳：含糖的調味乳、調味優格、優酪乳等

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