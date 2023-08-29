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尼斯湖50年最大規模搜索！200人包圍找水怪　水下聽到4種奇特聲響

▲▼英國民間召集100多名志願者，於26日展開50多年來最大規模的尼斯湖水怪搜索行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國數百名志願者在26、27日展開50年最大規模搜索「尼斯湖水怪」行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

英國尼斯湖（Loch Ness）幾世紀以來都流傳著水怪傳說，水怪的現代怪談自90年前出現後，更成為電影、小說的重要靈感來源，為了釐清水怪究竟存不存在，蘇格蘭尼斯湖中心近日展開50年來最大規模的搜索行動，可惜只有成員在水中聽到一些獨特的聲音，並未找到水怪存在的直接證據。

綜合外媒報導，尼斯湖位於英國蘇格蘭高地，現代的水怪怪談自1930年左右出現後，每年都吸引許多「水怪獵人」到場探詢真相。蘇格蘭尼斯湖中心近日決定，與一個名為「探索尼斯湖」的志願研究小組合作，在26、27日舉辦50年來規模最龐大的搜索行動。

活動消息一出立刻吸引了世界各地的水怪愛好者、水怪獵人報名，直到活動舉辦日有超過200多人帶著工具、設備到場，其中不乏一些高科技設備，像是裝載紅外線攝影鏡頭的無人機、水下聽音器等，參加者除了被分配到湖岸進行探索，也有人乘船到湖的中心進行水下監聽。

▲▼ 尼斯湖水怪。（示意圖／CFP）

▲蘇格蘭尼斯湖中心統計，尼斯湖水怪的目擊記錄達到1148件。（示意圖／CFP）

其中一個探索小組的成員麥肯納（Alan McKenna）表示，「我們（25日）測試聽音器時，確實聽了一些奇妙聲音，有4種獨特的咕嚕聲，可惜當時錄音器的電源沒有插，沒有把聲音錄下來」、「我們周六周日（26、27日）再次到同區域調查，但再也沒有聽到那些聲音」。

可惜的是這次搜索雖然有零星的消息傳出，卻沒有任何找到水怪存在的直接證據。至於4種獨特的咕嚕聲究竟是什麼，麥肯納的小組猜測可能是湖底上浮的氣體，也可能是剛好有動物經過，甚至也可能就是水怪，正確答案待深入分析後才能知道，然而就算這次沒有發現，麥肯納與他的成員強調「絕對不會放棄探索」。

關於尼斯湖水怪的記載，最早出現在西元565年，現代怪談於1930年左右出現，由於尼斯湖長37公里，寬1.5公里、面積達到56.4平方公里，水深最深處達226公尺，水量相較英格蘭與威爾斯所有淡水湖泊總水量還多，理論上可以供水怪隱藏的空間非常大。

根據蘇格蘭尼斯湖中心統計，尼斯湖水怪的目擊記錄達到1148件，儘管這次的搜索規模空前巨大，更出動了許多先進的科學器材，最終仍未找到水怪存在的直接證據，活動仍為尼斯湖掀起了一波話題。

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