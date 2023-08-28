　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭、波羅的海3國要求白俄羅斯「驅逐瓦格納」　揚言關國界

▲▼ 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團成員訓練白俄羅斯部隊。（圖／路透）

▲瓦格納集團成員兵變後，一直待在白俄羅斯，還協助訓練白俄羅斯部隊。（圖／路透）

文／中央社

波蘭和波羅的海國家今天要求白俄羅斯將俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）驅逐出境。瓦格納傭兵在對莫斯科發動兵變失利後，轉往了白俄羅斯。

法新社報導，波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的內政部長召開會議後，波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）告訴媒體：「我們要求（白俄羅斯總統）魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的政權立即將瓦格納集團從白俄羅斯驅逐。」

根據波蘭說法，目前有數以千計的瓦格納戰士駐紮在白俄羅斯。白俄羅斯和俄羅斯、烏克蘭及波蘭接壤。

白俄羅斯強人魯卡申柯最近曾說，他將讓約一萬名瓦格納部隊留在境內。

卡明斯基今天表示：「數以千計的人（瓦格納戰士）目前士氣嚴重低落，並被控犯下違反人道罪。他們有些來自俄羅斯監獄，因承諾前往烏克蘭打仗而換取從獄中釋放。」

路透社報導，卡明斯基還說，一旦發生瓦格納傭兵涉入的「嚴重事件」，波蘭和波羅的海國家將全面關閉與白俄羅斯的邊界。

他在記者會上表示：「我們要求明斯克當局下令瓦格納集團立即離開白俄羅斯領土，以及下令非法移民立即離開邊界地區，並將他們遣送回國。」

卡明斯基還說：「一旦爆發重大事件，無論是在波蘭或立陶宛邊界，我們將立即報復，且截至目前開放的穿越邊界也將全部關閉。」

ET快訊
獨／李妍瑾答應男友求婚！
八點檔女星出車禍！　坐窗邊遭高速衝擊
傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴
苗栗嚴重車禍！1男1女當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尼斯湖50年最大規模搜索！200人包圍找水怪　水下聽到4種奇特聲響

阿富汗塔利班禁女性讀大學後　出國留學也被攔阻

波蘭、波羅的海3國要求白俄羅斯「驅逐瓦格納」　揚言關國界

日本怕「台灣有事」砸1億建離島「防爆庇護所」　全國指定1600處

UFO閃電充能？墨西哥男捕捉畫面傻眼　圓盤黑影浮空中

遛狗一半「頭髮炸開」詭異豎立消不掉！　她po網驚覺逃死劫

壓力鍋殺人！男懷疑被綠　「拿鍋子狠砸」打死24歲同居女友

小學老師狂搧學生巴掌　馬來西亞8歲童「雙耳出血」住院

韓國人憂核廢水汙染海洋　南韓總統府推「愛國料理」：每天吃海產

18歲少女控遭性騷！歹徒闖進門「圍毆打死她哥」　扒光羞辱她媽

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

蘇拉「午後變強颱」最早20:30發海警！9／1可能有雙颱效應

要整合藍白！郭台銘宣布參選　邀請柯文哲、侯友宜喝奶茶

蘇拉颱風「往南修」！　周三、周四最靠近台灣

夜店PO文「絕無不法」　警大廳搜出毒品秒打臉

郭台銘宣布參選！張麗善開第1槍　怒轟「沒誠信」：團結破口

尼斯湖50年最大規模搜索！200人包圍找水怪　水下聽到4種奇特聲響

阿富汗塔利班禁女性讀大學後　出國留學也被攔阻

波蘭、波羅的海3國要求白俄羅斯「驅逐瓦格納」　揚言關國界

日本怕「台灣有事」砸1億建離島「防爆庇護所」　全國指定1600處

UFO閃電充能？墨西哥男捕捉畫面傻眼　圓盤黑影浮空中

遛狗一半「頭髮炸開」詭異豎立消不掉！　她po網驚覺逃死劫

壓力鍋殺人！男懷疑被綠　「拿鍋子狠砸」打死24歲同居女友

小學老師狂搧學生巴掌　馬來西亞8歲童「雙耳出血」住院

韓國人憂核廢水汙染海洋　南韓總統府推「愛國料理」：每天吃海產

18歲少女控遭性騷！歹徒闖進門「圍毆打死她哥」　扒光羞辱她媽

財經網美開噴「旅美教授」翁達瑞：出征MLB　搞得台灣人像鄉巴佬

尼斯湖50年最大規模搜索！200人包圍找水怪　水下聽到4種奇特聲響

9大地雷食物「容易上癮」胃變無底洞　營養師：身體愈吃愈餓

館長崩潰飆罵「郭柯侯」：看到那些小人得志嘴臉　你們可以忍嗎！

新北凶宅279萬開賣！「晴天娃娃屋」警開門嚇傻

跟著做就沒錯！2023秋冬4大「韓星變髮範本」　變身甜酷辣妹

盧秀燕表態挺侯友宜：他是不會花言巧語的「大直男」

偏鄉排球夢！　麥寮高中主帥黃偉盛有回饋故鄉目標

地下街全滿…路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！酷炫嗆爆

傳老大生涯後期曾「偷招」皮爾斯　綠衫軍名宿驚訝回應

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

UFO閃電充能？墨西哥男捕捉畫面

老公癱瘓在床　人妻被丈夫好友糾纏求婚

馬路標線故意這樣畫　駕駛頭暈想吐

前新加坡外長：台灣「只是棋子」

阿富汗禁女性讀大學後　出國留學也被攔阻

日氣象廳預測路徑南修　蘇拉登陸機率降低

日本知名狐狸村「接100通中國電話」被罵混蛋

波蘭、波羅的海3國要求白俄驅逐瓦格納

喝湯感覺刺刺的　男發現吃到帶爪老鼠腿

赴加拿大遊學　台灣女大生遭勒昏劫財

遛狗一半頭髮炸開　她po網驚覺逃死劫

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

女遭警攔查「被逼口交」　美前警官關12.5年

普里格津證實身亡　瓦格納下一步怎麼走？

更多熱門

相關新聞

普里格津證實身亡　瓦格納下一步怎麼走？

普里格津證實身亡　瓦格納下一步怎麼走？

俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津23日墜機身亡，總統普丁下令傭兵效忠政府，但這個群龍無首的組織下一步怎麼走仍是未知數。分析認為，克里姆林宮恐怕很難找到讓瓦格納保持中立的同時，又能維持其戰力與地緣政治連結的方法。

美議員籲烏戰時改選總統　澤倫斯基答2條件可行

美議員籲烏戰時改選總統　澤倫斯基答2條件可行

烏王牌飛官「果汁」殞落　女友：謝謝起飛前的擁抱

烏王牌飛官「果汁」殞落　女友：謝謝起飛前的擁抱

澤倫斯基將要求國會立法　戰時貪腐等同叛國

澤倫斯基將要求國會立法　戰時貪腐等同叛國

普里格津曾提「飛機會解體」　40秒影片瘋傳

普里格津曾提「飛機會解體」　40秒影片瘋傳

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

LIVE／蘇拉海警發布！氣象局最新說明

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

獨家／李妍瑾答應男友求婚！

麥當勞薯條冷知識！麥粉驚呼：現在才知道

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

恭喜！林逸欣認秘婚1年　超帥老公曝光

3生肖財運強到無人擋　屬豬「月德星護佑」

即／高雄1男持刀亂砍　1女胸部中刀滿地血

蘇拉走鋼索擦邊台灣！專家曝2地恐暴雨關鍵

美妻見證由規圓夢　明確定去留！

傳月領45萬當發言人　黃士修回應了

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面