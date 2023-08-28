UFO閃電充能？墨西哥男捕捉畫面傻眼　圓盤黑影浮空中

▲墨西哥一名男網友捕捉到疑似UFO的物體。（圖／翻攝soydassa抖音）

記者鄒鎮宇／綜合報導

外星人、不明飛行物體（UFO）一直都是大家熱愛的題材，美國國防部也成立「全領域異常現象解決辦公室」（AARO），對空中出現的不明飛行物體（UFO）展開調查。墨西哥一名男子日前發現空中不斷閃電，曝光了躲在雲層中的圓盤物體，立刻拿起手機拍攝並上傳，吸引大批網友關注。

墨西哥一名網友soydassa日前在抖音上傳一段1分25秒的影片；他表示，他7月11日在墨西哥普埃布拉市（Puebla México）的閃電風爆中，可以看到一個巨大的陰影隱藏在雲層中，卻因閃電而曝光了它的外型。

影片顯示，普埃布拉市的夜晚上空被雲層壟罩，雲層中不斷有閃電交織，然而靠近前方的閃電在雲層內轟擊時，卻意外顯露出一個扁平的物體停留在空中。

網友看完紛紛留言，「我也看到了」、「利用大自然能量，科技最終目標」、「當然是在補能量」、「看起來和雲很不一樣」、「我也看到了，但是沒有人相信我」、「這看起來確實像一艘船」，也有人說「這是UFO形狀的雲啦」、「影子可能是另一朵雲」。