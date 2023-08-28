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小學老師狂搧學生巴掌　馬來西亞8歲童「雙耳出血」住院

吵架被同學投訴　8歲男童遭老師懲罰...狂搧巴掌「雙耳出血」住院2天

▲馬來西亞小學驚傳虐童案，8歲男童遭老師狂搧巴掌住院2天。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT 

馬來西亞吉蘭丹首府哥打峇魯市一所小學驚傳虐童案，一名就讀國小二年級的8歲男童「阿斯亞」日前因跟同學發生爭執，遭到對方告狀後竟被老師狂搧巴掌，導致男童臉頰紅腫、雙耳出血，送醫住院2天。

據馬媒《中國報》報導，男童父親凱魯近日接孩子放學時，發現阿斯亞雙頰嚴重紅腫，且表情似乎在咬牙忍痛，追問之下才得知，原來老師為了懲罰孩子與同學吵架，竟猛摑男童好幾巴掌，孩子被打到踉蹌倒地後，老師仍不放過，一把抓起男童衣領，再次朝臉部狂呼。

凱魯表示，當下他立刻帶著孩子前往醫院，醫師檢查後發現，兒子的臉部軟組織受傷，且雙耳出現出血情況，最終住院2天接受觀察，同時他也向校長室反映並通報警方，「此事絕不可輕視，不僅造成孩子皮外傷，孩子可能也會有心理陰影。」對此，哥打峇魯警方表示，已接獲相關案情通報，目前正展開調查工作。

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