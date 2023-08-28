韓國人憂核廢水汙染海洋　南韓總統府推「愛國料理」：每天吃海產

▲南韓總統辦公室本周起將提供以南韓國產海鮮為食材的料理。（圖／南韓總統辦公室，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本排放福島核電廠核處理水（ALPS處理水、核廢水）以後，引發南韓一般民眾和漁民們的疑慮，民眾擔憂海鮮恐遭核輻射汙染、漁民則擔憂生計受影響。為了平息民眾的憂慮，南韓總統辦公室特別引進「愛國菜單」，員工餐廳中午提供各種海鮮料理，供職員、採訪記者們食用。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人李度運今（28）日透過書面簡報指出，總統尹錫悅上午和國務總理韓悳洙進行每周例行會議，他向對方指示，要以穩定中秋節（秋夕）連假物價為優先，同時兩人在總統辦公室內的員工餐廳享用午餐，午餐使用南韓國產海鮮做為主要食材。

28日中午的總統辦公室員工餐廳，提供由扁口魚、許氏平鮋等組成的生魚片拼盤，以及烤鯖魚等料理為主，價格維持在平常售價3000韓元（約新台幣70元）。

由於用餐人數超出預期，導致活魚生魚片在餐廳開始營業不久後就售罄。南韓總統辦公室指出，「今天午餐時段前來員工餐廳用餐的人數，比平常多出1.5倍，其中還有許多員工取消了外出用餐計畫、特地來員工餐廳用餐。」

南韓總統辦公室強調，這一周府內員工餐廳皆會使用南韓國內海產作為食材，包括濟州燉白帶魚、涼拌海螺、海鳳梨（海鞘，Sea pineapple）拌飯、糖醋石斑魚、鰻魚蓋飯，以及最近傳出價格暴跌的莞島烤鮑魚等，而從9月起則安排每一周至少要有2次使用南韓國產海鮮作為食材的料理。

報導分析，南韓總統辦公室此舉，是為了安撫國內民眾、阻止漁產消費市場萎縮，向民眾強調南韓國產海鮮的安全性，鼓勵民眾消費。