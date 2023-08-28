快訊／加拿大軍艦渥太華號「9月通過台灣海峽」

▲加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦渥太華號（HMCS Ottawa）等3艘軍艦停靠日本。（圖／翻攝自X／Embassy of Canada to Japan）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大駐日本大使館武官瓦特（Robert Watt）證實，目前停靠在橫須賀基地的加拿大巡防艦渥太華號（HMCS Ottawa）將在9月1日完成補給作業後出航，預計會穿越台灣海峽。

根據《產經新聞》報導，加拿大去年11月制定了新的印太戰略，目前哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦渥太華號、溫哥華號（HMCS Vancouver）與補給艦阿斯特里克斯號（Asterix）正停泊在神奈川縣的橫須賀基地進行補給作業，其中渥太華號將在9月1日出航，預計會穿越台灣海峽。

瓦特向記者表示，「加拿大支持基於規則的秩序，作為其中一還，加拿大將行使通過台灣海峽的權力。」

渥太華號通過台灣海峽後，將接著停靠於東南亞各國；溫哥華號和阿斯特里克斯號則會航往黃海與其他海域執行任務，監控是否有船隻違反聯合國制裁北韓的規定。