18年努力全毀！蘇聖芳控霸凌「手機內容被念出」　哭：誰能幫幫我

▲亞運圍棋培訓隊棋手蘇聖芳。（圖／翻攝自蘇聖芳、海峰棋院IG）

記者曾筠淇／綜合報導

亞運圍棋培訓隊棋手蘇聖芳日前控訴，她遭亞運圍棋總教練「紅面棋王」周俊勳性騷擾，且還被其他棋手霸凌，讓她不得不選擇退訓。她今日也現身指控，女棋手會故意無視她、嘲笑她、瞪她，甚至還拿她的手機，將裡面的內容讀出來，讓她很痛苦，如今她退訓，形同過往的18年努力都毀了，「有沒有人可以幫幫我？」

蘇聖芳今出面還原霸凌情況，當時有女棋手會故意無視她、嘲笑她、瞪她，甚至還翻亂她的包包，內心恐懼的她，已向棋院求助，然而卻被敷衍，說「沒有啊」。而讓她覺得最嚴重也最傷的，莫過於其他女棋手拿她的手機，並將裡面的內容讀出來。

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蘇聖芳透露，當她告訴棋院的女主管時，對方不但沒有幫忙，反倒說她的樣子可憐兮兮、影響全隊氣氛，她本來就已經很痛苦也很難過，結果還聽到這種話。其實她一直很不想退隊，但是若不退隊，就要一直被霸凌，所以後來在不得不的情況下，她才決定告訴周教練自己要退訓，怎料對方卻要她簽切結書，說是自己身體不舒服才退出。

蘇聖芳說，她在訓練期間先是經歷性騷擾，後來又被霸凌，而且這群還霸凌她的人還基於好玩，讀出手機內容。她平時都用手機與家人、朋友訴苦，「手機當時是我的一個小空間」，這件事對她而言非常傷。她坦言自己真的很喜歡下棋，也想要繼續下去，可是棋院的一切都讓她感到害怕。

蘇聖芳更忍不住哭了出來，直呼她退出以後，等於過往在圍棋上的努力全毀了，她從8歲學下棋，到現在已經18年，結果因為被霸凌，不得不退出，「我不知道怎麼辦？我人生都毀了，其實你們知道嗎？霸凌這件事情不只傷害一個人，還影響到一整個家庭」，這些人帶給她很大的傷害，她已經連哭8個月了，「有沒有人可以幫幫我？」

針對性騷擾、霸凌一事，周俊勳日前已請辭，而圍棋協會17日也發布聲明，表示目前已深入了解，查無指控之情節，若再有不實指控，將保留法律追訴權。

圍棋協會聲明全文：

本會為亞運主責單位，海峰棋院僅出借訓練場地，與亞運日常訓練、管理無關，本會在此為海峰棋院所帶來之困擾表達歉意。

總教練周俊勲已在日前先行請辭，並得本會准辭。本會強調，事實真相仍留待司法與公正機關進行調查，並以調查結果為主，本會不再做任何回應。

針對有媒體報導蘇姓女棋士指控亞運國家隊於訓練期間遭到不良對待，本會已深入了解，並詢問相關人士，並無查到指控之情節，為以正視聽，若再有不實之指控，本會將保留法律追訴權。

基於查明事實真相之立場，也保護棋士之權益，本會呼籲蘇姓女棋士盡快與本會聯繫，以釐清事件經過。本會未來必將站在保護棋士的立場，提供必要的協助，並做妥善的處置。