日本知名狐狸村「接100通中國電話」被罵混蛋！　店家無奈po文

▲日本宮城縣藏王狐狸村。（圖／CFP）
記者張方瑀／綜合報導
日本政府開始讓福島核電廠廢水排入海中後，中國除了禁止進口日本水產表達抗議外，民間反日情緒也越來越高漲，日本東北有至少四個縣不斷接到來自中國的騷擾電話，就連宮城縣知名的「藏王狐狸村」也接到近100通，讓店家無奈po文向打不通電話的遊客致歉。
根據NHK報導，日本東北宮城縣白石市知名的藏王狐狸村，每年都會吸引大批觀光客，但社長佐藤光寬表示，他們自24日開始就接到大量號碼開頭為「86」的國際電話騷擾，電話另一頭明顯說著中文，且夾雜著「混蛋」、「去死吧」的日文，有時想與對方爭辯卻發現播放的是錄音檔，讓他們不堪其擾。
現在、海外から当施設とは関係のない電話が相次いでおり電話が繋がりにくい場合があります— 宮城蔵王キツネ村(公式) (@kon_fox_village) August 26, 2023
申し訳ありませんが繋がらない場合はHPからお問い合わせをよろしくお願いいたします
▲藏王狐狸村因遊客無法打通電話而致歉。
佐藤表示，從24日至28日為止已經接到100通以上的電話，有時還會在1分鐘之內接連打來，讓他們無法接聽一般遊客電話，嚴重影響生意，只能在社群網站上發文向打不通電話的遊客致歉，「雖然只能採取不理睬的對策，希望大家不要再這樣做了。」
日媒指出，日本東北有至少四個縣不斷接到來自中國的騷擾電話，大多數集中在福島縣，在當地經營餐廳的山本一平表示，他的4間分店從24日至27日接到超過1000通開頭為86的電話，「電話那頭會傳來笑聲，最後開始怒吼，有的分店因此拔掉了電話線，但也嚴重影響生意。」
福島県内の飲食店などに中国から発信された迷惑電話が相次いでいて、営業活動に影響も出ています。政府は外交ルートを通じて激しく抗議するべきだろ。この内閣には日本国民を守る気があるのか?— 六衛府 (@yukin_done) August 26, 2023
「ショリスイ」という言葉も…福島県内の飲食店などに中国語の迷惑電話相次ぐhttps://t.co/zbMnyLpa6D
福島縣福島市市長木幡浩表示，市政府兩天內接到約200個來自中國的電話，當地學校、餐館和酒店也成為目標，「我將向日本政府報告此事並要求採取行動。」
山形縣南陽市的丹泉旅館從24日晚間開始頻頻接到騷擾電話，有的只罵了一聲混蛋就會掛掉，社長丸森周平無奈表示，「只要看到是86開頭的電話，我們就會馬上掛掉，相信對方也會厭煩吧！」
日本官房長官松野博一稍早表示，對於發生這樣的事情感到非常遺憾與擔憂，「我知道有報導說在中國發生了抵制日貨運動和取消赴日旅行，我們將繼續強烈要求中國方面採取適當應對措施，呼籲中國人民保持冷靜，並發布關於核處理水的正確訊息。」
讀者迴響