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日本知名狐狸村「接100通中國電話」被罵混蛋！　店家無奈po文

▲▼日本宮城縣藏王狐狸村。（圖／CFP）

▲日本宮城縣藏王狐狸村。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本政府開始讓福島核電廠廢水排入海中後，中國除了禁止進口日本水產表達抗議外，民間反日情緒也越來越高漲，日本東北有至少四個縣不斷接到來自中國的騷擾電話，就連宮城縣知名的「藏王狐狸村」也接到近100通，讓店家無奈po文向打不通電話的遊客致歉。

根據NHK報導，日本東北宮城縣白石市知名的藏王狐狸村，每年都會吸引大批觀光客，但社長佐藤光寬表示，他們自24日開始就接到大量號碼開頭為「86」的國際電話騷擾，電話另一頭明顯說著中文，且夾雜著「混蛋」、「去死吧」的日文，有時想與對方爭辯卻發現播放的是錄音檔，讓他們不堪其擾。

▲藏王狐狸村因遊客無法打通電話而致歉。

佐藤表示，從24日至28日為止已經接到100通以上的電話，有時還會在1分鐘之內接連打來，讓他們無法接聽一般遊客電話，嚴重影響生意，只能在社群網站上發文向打不通電話的遊客致歉，「雖然只能採取不理睬的對策，希望大家不要再這樣做了。」

日媒指出，日本東北有至少四個縣不斷接到來自中國的騷擾電話，大多數集中在福島縣，在當地經營餐廳的山本一平表示，他的4間分店從24日至27日接到超過1000通開頭為86的電話，「電話那頭會傳來笑聲，最後開始怒吼，有的分店因此拔掉了電話線，但也嚴重影響生意。」

福島縣福島市市長木幡浩表示，市政府兩天內接到約200個來自中國的電話，當地學校、餐館和酒店也成為目標，「我將向日本政府報告此事並要求採取行動。」

山形縣南陽市的丹泉旅館從24日晚間開始頻頻接到騷擾電話，有的只罵了一聲混蛋就會掛掉，社長丸森周平無奈表示，「只要看到是86開頭的電話，我們就會馬上掛掉，相信對方也會厭煩吧！」

日本官房長官松野博一稍早表示，對於發生這樣的事情感到非常遺憾與擔憂，「我知道有報導說在中國發生了抵制日貨運動和取消赴日旅行，我們將繼續強烈要求中國方面採取適當應對措施，呼籲中國人民保持冷靜，並發布關於核處理水的正確訊息。」

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