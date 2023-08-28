蘇拉降暴雨沖垮民房！明恐再升級「超級颱風」　菲律賓急撤2000人

▲ 卡加煙省發生河水氾濫、淹水災情。（圖／Cagayan PIO）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇拉颱風（Saola，當地稱Goring）攜超級颱風威力掠過菲律賓北部呂宋島，強風暴雨引發洪水、山崩及停電等災情，至少造成2人受傷，約2000民眾被迫逃離家園。目前蘇拉已經減弱，但29日很可能再度升級超級颱風。

綜合《路透》及當地《詢問者報》（Inquirer），蘇拉颱風周末橫掃呂宋島東北部，南伊羅戈省（Ilocos Sur）及卡加煙省（Cagayan）降下暴雨引發洪水，部分地區水深及腰，約2000名低窪地區村民緊急疏散至避難所。

光是卡加煙省就有1473人撤離，且因電線倒塌導致120萬人口無電可用。南伊羅戈省城鎮則發生山崩、洪水及河水氾濫，約有420人疏散。

南伊羅戈省省長辛格森（Jeremias Singson）說明，除了疏散洪水受災地區居民，Narvacan鎮幾條道路及橋梁被洪水淹沒，一棟2層樓房屋被河水沖垮，還有農田、村莊被淹，導致道路交通受阻。

根據當地《詢問者報》（Inquirer），菲律賓氣象局（PAGASA）指出，蘇拉已於28日凌晨約2時從菲國認定的超級颱風降為颱風，預計29日下午將再度升級超級颱風，「由於較冷的海水上湧及乾燥空氣入侵，預料蘇拉未來12小時內會輕微減弱，轉向西北時再度增強，明天中午可能再次升級超級颱風。」

▼ 菲律賓氣象局28日上午發布的蘇拉預測路徑。（圖／PAGASA）