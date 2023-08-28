　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3大生活習慣「竟是長壽秘訣」　他曝：多坐地板也有效

▲▼日式,和室,榻榻米。（圖／CFP）

▲專家認為，沖繩居民經常坐在地板上，也有助於延長壽命。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

長壽文化研究機構「藍區」（Blue Zones）創辦人布特納（Dan Buettner）率團走訪全球5大長壽地區，探討居民飲食習慣及生活方式等。他發現，這些人們的生活習慣經常涉及大量卻低強度的身體活動，長時間下來，可能達成與運動類似的益處，有助於降低疾病風險，增強體力及活力。

布特納同時是《紐約時報》暢銷作家、製片人及知名演說家，他分析日本沖繩、加州洛馬林達（Loma Linda）、希臘伊卡利亞島（Ikaria）、義大利薩丁尼亞島（Sardegna）及哥大黎加尼科亞（Nicoya）的長壽現象，並在即將上線的Netflix紀錄影集《長命百歲：藍色寶的奧秘》（Live to 100: Secrets of the Blue Zones）中，講述相關發現。

►離開椅子或沙發，花更多時間「坐在地板上」

布特納表示，沖繩的人瑞數量超過全球平均值，其生活特點之一就是屋內家具相對較少，意味著居民經常要坐在地板及軟墊上，在起身與坐下之間，不知不覺運動及使用到更多肌肉，「我們發現一名103歲居民每天會站起來和坐下30次。這就像是蹲了30次。他們在強化他們的核心及下半身。他們在改善他們的平衡感。」

▲▼拖地,掃地,打掃,清潔,做家事。（示意圖／達志影像）

▲專家認為，親自做家事也有助於保持活動量。（示意圖／達志影像）

►「保持住家乾淨」可能也會讓你更健康

布特納發現，在哥斯大黎加的尼科亞，居民更習慣親手做家事，而非仰賴便利的家電或機器，有助於長期保持活動量，「保持房屋整潔、蒐集及準備食物等，涉及無意識的活動。在一整天結束時，相當於比『運動』還要更多的身體活動。」

►「園藝」也是保持活躍的輕鬆方法

布特納發現，許多沖繩居民都擁有某種形式的「花園」，而除草及澆水等活動，可以在不讓身體承受太多壓力的情況下，有效增加運動量，促進良好行動力、體力及耐力，成為「每天1、2個小時的低強度身體活動」。

 
ET快訊
「蘇拉」已達強烈颱風水準！　氣象局曝發海警時間點
快訊／被恩師控誣告！　Faye出庭搞「分身術」
嗆學生會長「下面很癢」！　女大生慘了
郭台銘宣布參選　國民黨：若失去誠信和民進黨有何不同？
快訊／高雄大雨特報！　雨彈炸到入夜
分析／郭台銘參選才是「混亂源頭」　不當副手在野整合橫生變數
「親痛仇快、民意不容」！　朱立倫攜手侯友宜喊話郭台銘
「瘋濟公」黑幫出殯點閱破110萬　刑事局移請Google下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲少女控遭性騷！歹徒闖進門「圍毆打死她哥」　扒光羞辱她媽

朋友老婆太誘人！男趁好友癱瘓在床　瘋狂糾纏向她求婚：嫁給我吧

前新加坡外長：台灣「只是棋子」　戰爭問題由美中決定

蘇拉降暴雨沖垮民房！明恐再升級「超級颱風」　菲律賓急撤2000人

赴加拿大遊學！台灣女大生和男友聊天突尖叫失聯　遭勒昏劫財

快訊／加拿大軍艦渥太華號「9月通過台灣海峽」

食鹽、海鮮乾貨搶起來！韓國民眾怕爆福島核廢水：連泡菜也不敢吃

3大生活習慣「竟是長壽秘訣」　他曝：多坐地板也有效

日本知名狐狸村「接100通中國電話」被罵混蛋！　店家無奈po文

男抬頭驚見「3歲女童5F墜落」下秒伸手接住！　獲封英雄

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

18歲少女控遭性騷！歹徒闖進門「圍毆打死她哥」　扒光羞辱她媽

朋友老婆太誘人！男趁好友癱瘓在床　瘋狂糾纏向她求婚：嫁給我吧

前新加坡外長：台灣「只是棋子」　戰爭問題由美中決定

蘇拉降暴雨沖垮民房！明恐再升級「超級颱風」　菲律賓急撤2000人

赴加拿大遊學！台灣女大生和男友聊天突尖叫失聯　遭勒昏劫財

快訊／加拿大軍艦渥太華號「9月通過台灣海峽」

食鹽、海鮮乾貨搶起來！韓國民眾怕爆福島核廢水：連泡菜也不敢吃

3大生活習慣「竟是長壽秘訣」　他曝：多坐地板也有效

日本知名狐狸村「接100通中國電話」被罵混蛋！　店家無奈po文

男抬頭驚見「3歲女童5F墜落」下秒伸手接住！　獲封英雄

《半澤直樹》男星性騷消失1年　致力於2領域：感謝讓我反省的機會

台南麻豆文旦躍上國際　日本橫濱台灣國慶最亮麗伴手禮

妨礙守備判決引熱議！丘總打算提出申訴　聯盟回應了

以用電安全為重！伍菱電機漏電斷路器用電更安心

想看自來水！洗手台出現2位「1歲小孩」　站直直好奇探頭背影萌炸

郭董喊「中共可沒收鴻海」財產換和平！股民全炸鍋：有問過股東？

「蘇拉」已達強烈颱風水準！氣象局估今晚23:30發海警

悍將今晚拚4連勝！「冠岳富」放榮譽假　張進德小拉傷缺陣

快訊／遭恩師控誣告！Faye出庭搞「分身」　助理打頭陣當煙霧彈

宋芸樺住公寓遭「強行開門」：以為要被搶劫了

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

女遭警攔查「被逼口交」　美前警官關12.5年

日氣象廳預測路徑南修　蘇拉登陸機率降低

蘇拉轉「強烈颱風」　日氣象廳預測路經曝

指揮烏東血戰！　「蓮花」有望成瓦格納新首腦

赴日注意！海葵颱風周五接近沖繩

美國1歲女童「關車內8小時」活活熱死

馬路標線故意這樣畫　駕駛頭暈想吐

赴加拿大遊學　台灣女大生遭勒昏劫財

華裔男殺2寶媽　州議員揭案情不單純

烏王牌飛官「果汁」殞落　女友：謝謝起飛前的擁抱

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

用戶逼近2.4億！OnlyFans老闆領股息「躺賺107億」

魟魚毒刺插背上！　她急送醫：以為要死了

日本知名狐狸村「接100通中國電話」被罵混蛋

更多熱門

相關新聞

日本知名狐狸村「接100通中國電話」被罵混蛋

日本知名狐狸村「接100通中國電話」被罵混蛋

日本政府開始讓福島核電廠廢水排入海中後，中國除了禁止進口日本水產表達抗議外，民間反日情緒也越來越高漲，日本東北有至少四個縣不斷接到來自中國的騷擾電話，就連宮城縣知名的「藏王狐狸村」也接到近100通，讓店家無法接到一般遊客電話，嚴重影響生意。

日本排放核廢水　在韓日本人超低調

日本排放核廢水　在韓日本人超低調

男大生回宿舍「走錯門」當場遭槍殺！

男大生回宿舍「走錯門」當場遭槍殺！

美商務部長：美中穩定經貿關係至關重要

美商務部長：美中穩定經貿關係至關重要

日官房長：中方應針對核廢水「發布正確訊息」

日官房長：中方應針對核廢水「發布正確訊息」

關鍵字：

北美要聞長壽人瑞日本沖繩波多黎各

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

SM新男團RIIZE出事！SEUNGHAN被爆無套「勾搭未成年」

最貪公務員被戴綠帽！小三生兒不是他的

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

網紅行動電源爆炸！老闆吐心聲「損失超過1億2千萬」

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面