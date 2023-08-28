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前新加坡外長：台灣「只是棋子」　戰爭問題由美中決定

▲▼前新加坡外交部長楊榮文（George Yeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前新加坡外交部長楊榮文。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

前新加坡外交部長楊榮文（George Yeo）認為，近期美中關係可能不會顯著改善，但也不會明顯惡化。他進一步表示，自己不會誇大2024年台灣大選的重要性，因為「美中關係是好是壞，取決於美國和中國。台灣只是棋盤上的旗子…台灣自己無法決定戰爭與和平的問題，而是美國以及它與中國的關係。」

楊榮文談到台灣總統大選時直言，「美國當然更希望賴清德獲勝，因為這給予他們更多操弄台灣的空間。但…要交由台灣人決定他們希望被操弄到什麼程度。」他提出另一種可能性，也就是台灣「離開棋盤」拒絕操弄，這意味著達成「一中共識」，朝向「非中華人民共和國、也不是中華民國的政體努力」，「屆時中國將更加確信台灣不會走向獨立，美國所能做的也不多」。

▲▼中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

▲解放軍向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

楊榮文指出，一些台灣人認為，如果維持現狀夠久「總有一天中國會出事」，接著就能獨立。但他認為，若根據這種想法制定政策，將會非常危險，因為如果上述情況並未發生，台灣可能「在時機成熟時，處於一種非常不適的境地」，萬一中國變得比美國更強大，台灣的談判立場將更弱勢。

關於美中關係，楊榮文以副總統賴清德本月過境美國為例說明，當時解放軍進行海空聯合軍演反制，但與4月總統蔡英文過境美國、會面美眾院議長麥卡錫的3天環島實彈演習相比，規模相差不小，「這不只是他（賴清德）的意思，也是美國的要求，而中國回應也一樣經過調整…各方都在灰色地帶玩遊戲，而這不會導致迫在眉睫的戰爭。」

▲▼美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪問中國。

過去2年，中國以病蟲害及生態安全為由禁止輸入台灣的鳳梨、蓮霧、柑橘及水產等，但一直謹慎引用世界貿易組織（WTO）植物檢疫要求。楊榮文認為，考慮到烏俄戰爭、全球經濟不佳及明年美國總統大選，雙方「都在玩一場遊戲，這樣就不會越位，因為沒有一方真的希望爆發衝突…所以短期來說，我沒有那麼悲觀。」

美國內閣官員近期持續訪問中國，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也於本周前往北京及上海。外界廣泛解讀，儘管地緣政治緊張關係加劇，但全球2大經濟體停滯已久的高層訪問正在恢復，這也使得11月亞太經濟合作會議（APEC）「拜習會」場邊會談的可能性越來越大。

《南華早報》報導，68歲的楊榮文2011年起不再任職於政壇，但迄今仍是亞洲地緣政治的活躍評論員。2012至2021年，他曾擔任香港嘉里集團（Kerry Group）高階主管，成為香港永久居民，因此他對於中國的看法，廣受新加坡政治菁英密切關注。

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