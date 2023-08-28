美國商務部長訪中　雷蒙多：美中穩定經貿關係至關重要

▲美國商務部長雷蒙多。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）出訪中國，28日與中國商務部長王文濤會晤。她表示，華府與北京政府之間的穩定經貿關係至關重要。

綜合CNN、路透等報導，雷蒙多正尋求加強美中之間的經濟關係，因為美國企業在中國開展業務面臨越來越多的挑戰，她這趟27日至30日的訪中行程將展開一連串會談，促進兩國關係。

雷蒙多在北京表示，美國與中國之間的年貿易額超過7000億美元，「至關重要的是，我們擁有穩定經貿關係，這對我們雙方都有利，也是全世界都期待的。這是一個複雜的關係，是充滿挑戰的關係，我們當然會在某些議題上存在歧見，但我相信如果我們直接、開放、務實，就能取得進展。」

王文濤指出，北京也已經準備好與華府合作，雙邊經濟關係對兩國、世界其他地區都很重要。

CNN指出，雷蒙多與王文濤均表現出樂觀態度。雷蒙多透露，兩國團隊今年夏季合作，建立新的資訊交流與工作小組，這將為雙方未來更多接觸來鋪路；她也說，她不會在任何與國安相關議題方面妥協或談判，同時強調絕大多數美中貿易與國家安全無關。

在雷蒙多出訪之前，拜登政府其他3名重要官員也陸續訪問中國，包括國務卿布林肯、財政部長葉倫及氣候特使凱瑞。