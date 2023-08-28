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日本排放核廢水　在韓日本人超低調！專家：韓人掀反日潮機率低

▲▼日本福島第一核電廠核廢水排放入海後，首次開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本福島第一核電廠核廢水排放入海後，首次開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從日本政府24日排放福島核電廠「核處理水」（ALPS處理水、核廢水），引發中國、南韓（在野政黨、一般民眾）等周邊國家疑慮，中國甚至傳出有民眾向日僑學校丟石頭、還有人撥打騷擾電話。其實，僑居南韓、或是赴韓旅遊的日本人相當低調，對於韓媒記者的提問大多都閉口不談。

根據《韓聯社》，自從日本政府公開福島核廢水排海日程後，南韓在野政黨（共同民主黨）和相關環保團體陸續發起抗議活動、記者會譴責，對此在首爾的日本人大多低調、閉口不談，一些日本人能夠理解南韓民眾對於排海的擔憂，不過也有日本人認為，日本政府所公佈的相關數據值得被信賴。

《韓聯社》記者前往位於首爾市龍山區的跨國娛樂公司HYBE總部，採訪來此旅遊的日本觀光客。一名在日本大阪市擔任公務員的40歲民眾梶原（音譯）表示，「其實就連在日本當地，對於是否要吃福島縣生產的海鮮或其他食物，也是感到相當猶豫。我認為韓國人擔憂福島核廢水排海，其實是一件理所應當的事。」

▲▼日本開始排放福島核廢水以後，南韓大型超市海鮮乾貨銷量激增，商品上標示「國產（南韓產）」。（圖／CFP）

▲日本開始排放福島核廢水以後，南韓大型超市海鮮乾貨銷量激增，商品上標示「國產（南韓產）」。（圖／CFP）

梶原認為其實日本政府對於做出排海的決定也感到相當無奈，「我聽說，是因為沒有適當地點來貯藏核廢水，無奈之下才會做出排海決定。雖然還是令人擔憂，不過這也沒有其他辦法了。」

在日本宮城縣仙台市撫養一對國小兄妹的46歲民眾遠藤（音譯）則表示，「我也擔心海鮮會不會有問題，至今我還是不太會購買來自福島的海產」；來自滋賀縣的20歲民眾也表示，「擔憂水質是否遭到嚴重汙染，海洋生物可能也會受影響，不過排海相關的新聞報導卻未能如實反映出民眾的擔憂。」

也有另一派日本民眾認為，日本政府所公佈的相關科學數據值得信賴，然而和漁民之間的溝通程序可能還要再設法改善。一名日本高中生表示，「福島核廢水排海可能導致日本漁民生計受影響。儘管如此，不過我認為（水質輻射濃度）相關數據已獲檢驗，因此吃海鮮並不會造成太大問題。」

▲▼日本排放核廢水後，南韓首爾某水產市場周末迎來大批饕客。（圖／CFP）

▲日本排放核廢水後，南韓首爾某水產市場周末迎來大批饕客。（圖／CFP）

報導分析，2019年日韓貿易戰時，南韓當地曾掀起民眾自發參與的「仇日拒買潮」，日本服飾品牌UNIQLO在南韓的銷售受到衝擊，不過面臨日本排放福島核廢水，南韓首爾大學日本研究所教授南基正認為，如今南韓再度掀起規模如同2019年反日潮的可能性較低，因為南韓民眾大多不滿政府未盡溝通責任，而很少延伸至反日民族情感。

南基正解釋，「對於大部分韓國人來說，日本岸田政府和日本一般民眾是不一樣的，且許多民眾也都知道，日本也有不少民眾反對將福島核廢水排放入海。」

曾經擔任南韓駐日本神戶領事的聖公會大學日語系教授梁起豪則分析，「環境健康議題層面上的日本，和消費層面上的日本，可能是不一樣的。受到日圓匯率走低的影響，南韓許多民眾赴日觀光，仇日（拒買運動）的影響力自然下降。」

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