福島頻接騷擾電話　日官房長：中方應針對核廢水「發布正確訊息」

▲日本內閣官房長官松野博一。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本東京電力福島第一核電廠廢水24日開始排入海中，引發周圍國家抗議，尤其中國更立刻停止進口日本水產品，就連民間都爆發嚴重反日情緒，位於福島的商家更接到大量來自中國的騷擾電話。日本官房長官松野博一表示，日本官方對此感到非常遺憾，也呼籲北京當局應冷靜對待，且對外發送正確的訊息。

根據NHK、共同社報導，自核廢水開始排放後，以福島縣為首的商家、企業，甚至連外務省都不斷接到大量國碼為「86」的國際電話，這些來電使用日文、英文或中文，有時候採取更強烈的侮辱、攻擊性言語來表達對於排放核廢水的不滿。

松野博一28日在記者會中指出，「對於發生這樣的事情感到非常遺憾與擔憂，政府今後也將保持高度透明，持續提供基於科學根據訊息的同時，也會竭盡全力保護日本國民。」他提到，「我知道有報導說在中國發生了抵制日貨運動和取消赴日旅行，我們將繼續強烈要求中國方面採取適當應對措施，呼籲中國人民保持冷靜，並發布關於核處理水的正確訊息。」

外務省27日也在聲明中呼籲，前往中國或仍在中國的日本人須注意安全，建議日本公民在中國時，若非必要，則不要大聲講日語：訪問日本大使館、總領事館和日僑學校時，必須注意周圍環境安全；遇到抗議時不要靠近，也不要拿起手機拍攝或錄影。

原訂於28日啟程訪中的日本公明黨代表（黨主席）山口那津男也宣布延期，中國方面也向公明黨方面表達「鑒於日中關係狀況，目前並非（訪中）適當時機」。

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