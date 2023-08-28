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昔最大軍火販軍師病故！台南聞人「沈巡官」　因癌離世享壽77歲

▲曾任台南縣第14、15屆縣議員、六甲鄉長，綽號「沈巡官」的沈進忠，27日下午4時多驚傳因癌症病故，享壽77歲，消息傳出令地方都相當錯愕。（圖／翻攝自六甲恆安宮）

▲曾任台南縣第14、15屆縣議員、六甲鄉長，綽號「沈巡官」的沈進忠，27日下午4時多驚傳因癌症病故，享壽77歲，消息傳出令地方都相當錯愕。（圖／翻攝自六甲恆安宮）

記者林東良／台南報導

已故軍火販許金德的軍師，曾任台南縣第14、15屆縣議員、六甲鄉長，綽號「沈巡官」的沈進忠，27日下午4時多驚傳因癌症病故，享壽77歲，消息傳出令地方都相當錯愕。

據了解，沈進忠為人好義，行事海派，早年跟著軍火販許金德闖蕩，曾想出救護車運送槍枝，用瓦斯桶藏槍，躲避警方查緝，因為點子多足智多謀，還在道上獲得「沈巡官」封號。

1995年，許金德遭槍殺後，沈進忠轉戰政壇，曾任台南縣市合併前的台南縣第14、15屆台南縣議員，還當上六甲鄉鄉長，不過他擔任縣議員期間，仍開設職業流動賭場牟利，2007年更被檢警兵分三路搜索，當時在沈進忠女友租屋處，搜出貝瑞塔手槍，和14發子彈，因為擁槍自重，遭判刑7年，最後拒不到案，被台南地院通緝逃亡，最終入獄服刑，多年前假釋出獄後他行事轉趨低調，生活重心投入寺廟公益。

沈進忠擔任台南六甲恆安宮媽祖廟主委多年，去年傳出罹癌化療中，已較少在地方公開露面，這次傳出噩耗，地方都相當錯愕。六甲恆安宮廟方也表示：「現任主委沈進忠先生 27日下午功德圓滿辭世，了卻了牽掛與病痛 留下了他總是親力親為的身影，樸實的笑容與關心熱愛家鄉的情，讓我們無限的追思。天道有常，而命數無常。感念謝主任委員 一生功在恒安，功高而謙卑，請您跟隨媽祖安心修行，感謝有您，感謝各界關心，目前廟務正常運作。」

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