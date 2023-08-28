　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男抬頭驚見「3歲女童5F墜落」下秒伸手接住！　獲封英雄

▲▼ 公寓,住宅大樓,建築,民宅,房屋。（圖／CFP）

▲女童從5樓墜落，男子路過接住成功救孩子一命。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利城市杜林（Turin）一名37歲男子26日走在街上時聽到陣陣喊叫聲，這才發現一名3歲小女孩從屋內爬到5樓陽台，且越來越靠近邊緣，甚至只用雙手抓著、雙腿懸空，接著瞬間墜落。目睹整個過程的男子伸出雙臂，奇蹟般接住小女孩救了她一命，被封為英雄。

綜合CNN等外媒報導，事發於當地26日上午近11時，37歲男子阿古齊（Mattia Aguzzi）與女友外出前往市中心一間麵包店，突然聽到樓上傳來的男子喊叫聲，發現這名小女孩已經把身體探出陽台。阿古齊大聲喊叫想引起孩子的注意，試著阻止她繼續往外爬，但當他意識到女童沒聽見他的喊叫時，計算出孩子可能墜落的位置。

「當我看到她掉下來的時候，就立刻站過去」，阿古齊坦言，他當時閉上雙眼期盼一切都會往好的方向發展，接著奇蹟般接住女童，以他的身體緩和衝擊力道，接著兩人都摔在地上。然而孩子一點反應也沒有，直到她開始哭泣，阿古齊才鬆了一口氣。孩子父母一意識到發生事情後也來到街上，急救人員把女童送往醫院，阿古齊事後接受輕傷治療。

杜林市長盧索（Stefano Lo Russo）得知消息後透過臉書表示，阿古齊拯救女孩性命堪稱英雄，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也對阿古齊表達感謝。不過阿古齊強調他並非英雄，「別叫我英雄，我什麼都沒想，只是盡力做該做的事。」義大利憲兵隊已針對這起事件展開調查。

ET快訊
「蘇拉」已達強烈颱風水準！　氣象局曝發海警時間點
快訊／被恩師控誣告！　Faye出庭搞「分身術」
嗆學生會長「下面很癢」！　女大生慘了
郭台銘宣布參選　國民黨：若失去誠信和民進黨有何不同？
快訊／高雄大雨特報！　雨彈炸到入夜
分析／郭台銘參選才是「混亂源頭」　不當副手在野整合橫生變數
「親痛仇快、民意不容」！　朱立倫攜手侯友宜喊話郭台銘
「瘋濟公」黑幫出殯點閱破110萬　刑事局移請Google下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲少女控遭性騷！歹徒闖進門「圍毆打死她哥」　扒光羞辱她媽

朋友老婆太誘人！男趁好友癱瘓在床　瘋狂糾纏向她求婚：嫁給我吧

前新加坡外長：台灣「只是棋子」　戰爭問題由美中決定

蘇拉降暴雨沖垮民房！明恐再升級「超級颱風」　菲律賓急撤2000人

赴加拿大遊學！台灣女大生和男友聊天突尖叫失聯　遭勒昏劫財

快訊／加拿大軍艦渥太華號「9月通過台灣海峽」

食鹽、海鮮乾貨搶起來！韓國民眾怕爆福島核廢水：連泡菜也不敢吃

3大生活習慣「竟是長壽秘訣」　他曝：多坐地板也有效

日本知名狐狸村「接100通中國電話」被罵混蛋！　店家無奈po文

男抬頭驚見「3歲女童5F墜落」下秒伸手接住！　獲封英雄

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

18歲少女控遭性騷！歹徒闖進門「圍毆打死她哥」　扒光羞辱她媽

朋友老婆太誘人！男趁好友癱瘓在床　瘋狂糾纏向她求婚：嫁給我吧

前新加坡外長：台灣「只是棋子」　戰爭問題由美中決定

蘇拉降暴雨沖垮民房！明恐再升級「超級颱風」　菲律賓急撤2000人

赴加拿大遊學！台灣女大生和男友聊天突尖叫失聯　遭勒昏劫財

快訊／加拿大軍艦渥太華號「9月通過台灣海峽」

食鹽、海鮮乾貨搶起來！韓國民眾怕爆福島核廢水：連泡菜也不敢吃

3大生活習慣「竟是長壽秘訣」　他曝：多坐地板也有效

日本知名狐狸村「接100通中國電話」被罵混蛋！　店家無奈po文

男抬頭驚見「3歲女童5F墜落」下秒伸手接住！　獲封英雄

《半澤直樹》男星性騷消失1年　致力於2領域：感謝讓我反省的機會

台南麻豆文旦躍上國際　日本橫濱台灣國慶最亮麗伴手禮

妨礙守備判決引熱議！丘總打算提出申訴　聯盟回應了

以用電安全為重！伍菱電機漏電斷路器用電更安心

想看自來水！洗手台出現2位「1歲小孩」　站直直好奇探頭背影萌炸

郭董喊「中共可沒收鴻海」財產換和平！股民全炸鍋：有問過股東？

「蘇拉」已達強烈颱風水準！氣象局估今晚23:30發海警

悍將今晚拚4連勝！「冠岳富」放榮譽假　張進德小拉傷缺陣

快訊／遭恩師控誣告！Faye出庭搞「分身」　助理打頭陣當煙霧彈

宋芸樺住公寓遭「強行開門」：以為要被搶劫了

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

女遭警攔查「被逼口交」　美前警官關12.5年

日氣象廳預測路徑南修　蘇拉登陸機率降低

蘇拉轉「強烈颱風」　日氣象廳預測路經曝

指揮烏東血戰！　「蓮花」有望成瓦格納新首腦

赴日注意！海葵颱風周五接近沖繩

美國1歲女童「關車內8小時」活活熱死

馬路標線故意這樣畫　駕駛頭暈想吐

赴加拿大遊學　台灣女大生遭勒昏劫財

華裔男殺2寶媽　州議員揭案情不單純

烏王牌飛官「果汁」殞落　女友：謝謝起飛前的擁抱

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

用戶逼近2.4億！OnlyFans老闆領股息「躺賺107億」

魟魚毒刺插背上！　她急送醫：以為要死了

日本知名狐狸村「接100通中國電話」被罵混蛋

更多熱門

相關新聞

義大利米蘭高溫刷新260年最熱紀錄

義大利米蘭高溫刷新260年最熱紀錄

義大利多數地區正與熱浪搏鬥，北部大城米蘭所處的倫巴底（Lombardy）大區環境保護廳（ARPA）今天表示，米蘭布里拉區氣象站23日測得單日均溫攝氏33度，刷新260年來最高紀錄。

義大利旅遊價格狂飆　切三明治也要加錢

義大利旅遊價格狂飆　切三明治也要加錢

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

義遊客出國吃霸王餐　總理痛罵白痴

義遊客出國吃霸王餐　總理痛罵白痴

馬斯克與祖克柏羅馬格鬥賽可能取消

馬斯克與祖克柏羅馬格鬥賽可能取消

關鍵字：

杜林義大利

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

SM新男團RIIZE出事！SEUNGHAN被爆無套「勾搭未成年」

最貪公務員被戴綠帽！小三生兒不是他的

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

網紅行動電源爆炸！老闆吐心聲「損失超過1億2千萬」

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面