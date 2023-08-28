　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓睽違3年半重啟國門　下個月可能派金與正參訪杭州亞運

▲▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

▲金與正可能將隨團參訪中國杭州亞運。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球新冠疫情趨緩，北韓（朝鮮）除了從去年1月恢復部份潮中邊境貿易列車，今年7月更邀請中、俄派遣代表團參加戰勝節閱兵，本月22日至今更派出高麗航空飛往北京，載送海外公民返回平壤，北韓防疫當局更宣布允許公民返國。有專家分析，北韓可能將派遣金與正出席9月杭州亞運。

根據《韓聯社》，北韓2020年1月因全球疫情而嚴格管控邊境，時隔3年7個月終於重啟國門，派遣跆拳道選手團前往哈薩克參賽，國家防疫司令部更宣布，允許海外北韓公民返國，不過入境後須先在隔離設施接受長達一周的檢測，隨著此一政策發布，未來北韓可能會加速海外公民返國的速度，同時派遣其他人力替補其工作崗位。

北韓自從7月27日戰勝節前後邀請俄羅斯國防部長蕭依古、中國全大常委副委員長李鴻忠率團出訪平壤參加戰勝節閱兵後，便陸續加快國門的開放速度，本月22、24、26日由高麗航空客機從北京載回欲返國的北韓公民，俄國海參崴機場也能見到高麗航空的班機。

▲▼北韓高麗航空班機22日從平壤飛抵北京，停靠首都國際機場停機坪。（圖／CFP）

▲北韓高麗航空班機22日從平壤飛抵北京，停靠首都國際機場停機坪。（圖／CFP）

南韓世宗研究所統一戰略研究室長鄭成長分析，自從北韓防疫部門正式公告允許海外公民返國後，未來將有更大規模的北韓公民透過陸路返回北韓，「一旦北韓公民從海外返國，則北韓外匯收入來源可能因此減少，因此北韓可能會同執行公民返國、以及派遣勞力前往中俄兩國的措施。」

鄭成長透露，依據他所掌握的消息來源，最近朝中邊境地區北韓餐廳的員工數量甚至有增加的趨勢。

至於中國杭州亞運將於9月23日正式開幕，北韓先前已經申請派出選手團參賽，而為了能夠深化和中國之間的同盟關係，北韓也不排除會派遣由高層人士率領的代表團出訪，由最高人民會議常任委員長崔龍海擔任代表團團長，而北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正也可能參加代表團。

鄭成長舉2018年由南韓文在寅政府主辦的平昌冬奧為例，當時北韓派出由高層人士構成的代表團出訪南韓，其中最高人民會議常任委員長金永南擔任團長、金與正則做為參訪團的一員。

▲▼金與正、文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正2018年曾出席南韓舉辦的平昌冬奧，當時她和南韓時任總統文在寅對話。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩也可能親自率領代表團參訪中國，和中國國家主席習近平舉行會談。鄭成長透露，今年以來中國國內持續傳出金正恩可能訪中的討論聲浪。

另外，南韓統一部則擔憂，一旦未來北韓開放國門成定局，則滯留在中國的脫北者可能會被中國當局強制遣送回北韓。南韓國民力量（執政黨）國會議員、前北韓駐英公使太永浩指出，目前關押在中國國內的脫北者約有2600人，預估杭州亞運閉幕後將被強制遣返回北韓。

ET快訊
家暴因「無法修理蔡英文」　郭台銘緩頰：楊志良有點脫稿
19歲人氣男偶像被爆無套　「勾搭未成年」床照外流
獨立參選總統要過這一關　只有宋楚瑜連署破百萬
賣場「搶鹽潮」貨架台鹽被搶空！只剩進口鹽⋯業者回應了
快訊／民眾黨喊「盡力整合」：柯文哲是民調最高、最具實力的人
LIVE／蘇拉強碰年度大潮！今晚發海警　郭台銘選總統張麗善轟
快訊／郭台銘宣布參選！　謝典林疾呼：3人要快坐下來談
郭台銘身家2368億　成史上最有錢總統參選人
海葵將是「偏大型颱風」！　環流雨彈襲北部
國1自撞下車查看　遭「貨櫃車追撞」倒路上慘死
最貪公務員包養24歲小三！　生兒一驗DNA綠了
快訊／張麗善開第1槍！　怒轟郭台銘「沒誠信」
蘇拉「登陸台灣」機率降低！日本氣象廳預測南修　周四最接近

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

赴日注意！海葵颱風周五接近沖繩　警戒區籠罩半個台灣

北韓睽違3年半重啟國門　下個月可能派金與正參訪杭州亞運

電話被打爆！陸抗議「ALPS處理水」狂摳1000通　當地人火了

普里格津罹難　瓦格納將被解散？紐時揭普丁「最大難題」

核廢水排海後首次！　福島第一核電廠「開放媒體參觀」

蘇拉「登陸台灣」機率降低！日本氣象廳預測路徑南修　31日最接近

塔利班新禁令！女性不得參觀國家公園　「觀光非女人必須之事」

日本排放核廢水　南韓檢測海域水質：輻射濃度「遠低」WHO標準限值

北京日僑學校「架路障」畫面曝！　日本建議：赴中旅遊別講日語

中國頻在南海挑釁　美軍第七艦隊司令：須予以制止

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

醉男拒繫安全帶辱罵後下車　跨性別駕駛：真沒必要這樣

赴日注意！海葵颱風周五接近沖繩　警戒區籠罩半個台灣

北韓睽違3年半重啟國門　下個月可能派金與正參訪杭州亞運

電話被打爆！陸抗議「ALPS處理水」狂摳1000通　當地人火了

普里格津罹難　瓦格納將被解散？紐時揭普丁「最大難題」

核廢水排海後首次！　福島第一核電廠「開放媒體參觀」

蘇拉「登陸台灣」機率降低！日本氣象廳預測路徑南修　31日最接近

塔利班新禁令！女性不得參觀國家公園　「觀光非女人必須之事」

日本排放核廢水　南韓檢測海域水質：輻射濃度「遠低」WHO標準限值

北京日僑學校「架路障」畫面曝！　日本建議：赴中旅遊別講日語

中國頻在南海挑釁　美軍第七艦隊司令：須予以制止

人氣男星認罪「國2就開始吸大麻」　274人搶19席旁聽擠爆法院

曾雅蘭嚴厲教育「沒90分少1分打1下」　女兒不想回家：每天愁眉苦臉

源少年剛歡慶2周年　隊長黃莑茗就爆喜訊！

韓網熱帖／3大恐怖電影名作！光被劇透就怕爆　《奇談》鬼媽媽竟是同珢媽

台人家暴因「無法修理蔡英文」？　郭台銘緩頰：楊志良有點脫稿

J.D. Power汽車科技體驗調查　燃油車打敗電動車、南韓車廠奪冠

驚險撞擊片！花蓮聯結車左轉　直行小客車挨撞父子2人受傷

愛犬「躺斑馬線」超兇正妹崩潰拔河！網：我可以為她等紅燈

不用搶訂位！盤點台北5家美味漢堡排餐廳　香濃起司淋醬超誘人

小鵬收購滴滴智能汽車開發資產　正式進入多品牌戰略階段

國際熱門新聞

女遭警攔查「被逼口交」　美前警官關12.5年

蘇拉轉「強烈颱風」　日氣象廳預測路經曝

美國1歲女童「關車內8小時」活活熱死

指揮烏東血戰！　「蓮花」有望成瓦格納新首腦

日氣象廳預測路徑南修　蘇拉登陸機率降低

華裔男殺2寶媽　州議員揭案情不單純

烏王牌飛官「果汁」殞落　女友：謝謝起飛前的擁抱

用戶逼近2.4億！OnlyFans老闆領股息「躺賺107億」

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

魟魚毒刺插背上！　她急送醫：以為要死了

日本氣象廳：24小時內出現「三颱共舞」

俄羅斯證實　普里格津已經身亡

女留學生赴日愛上40歲男友！交往1月遭情殺

普里格津曾提「飛機會解體」　40秒影片瘋傳

更多熱門

相關新聞

福島核廢水排海後　首次開放媒體參觀

福島核廢水排海後　首次開放媒體參觀

日本東京電力公司（TEPCO）27日開放媒體參觀福島第一核電廠，成為核廢水排放入海之後的首次。政府也在同日宣布，福島附近的海水放射性低於檢測值。

日氣象廳預測路徑南修　蘇拉登陸機率降低

日氣象廳預測路徑南修　蘇拉登陸機率降低

南韓：海域輻射濃度「遠低」WHO標準限值

南韓：海域輻射濃度「遠低」WHO標準限值

北京日僑學校架起路障　建議赴中別講日語

北京日僑學校架起路障　建議赴中別講日語

日本氣象廳：24小時內出現「三颱共舞」

日本氣象廳：24小時內出現「三颱共舞」

關鍵字：

日韓要聞北韓金與正杭州亞運

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

7歲童溫泉會館玩拉環　手肘斷成S型

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

直擊《大學生》籃球女神酒吧約會

高雄2死命案！弟返家見哥倒地嚇傻

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面