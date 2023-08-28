馬路標線「歪扭亂撇」駕駛開到頭暈想吐　市長卻挺爆：防超速

▲法國馬路標線刻意畫得歪扭潦草，竟是為了防止超速。（圖／翻攝臉書，下同。）

記者吳美依／綜合報導

法國曼恩─羅亞爾省（Maine-et-Loire）出現交通奇景，只見主幹道多處路口的馬路標線竟然歪七扭八、糾纏交錯，讓許多駕駛困惑不已，甚至有人因此頭暈想吐。但市長及村長表示，這是為了讓用路人放慢速度、防止超速，而且實施1個多月已經看到顯著成效。

羅亞爾─歐蒂永市（Loire-Authion）市長普羅諾（Jean-Charles Prono）說明，村莊博內（Bauné）僅有1700人口，卻有3條主幹道通過，其中2條的交會區域速限僅30公里，卻經常有人開到50公里以上。因此官員討論過後，決定在部分路口畫上特殊標線，製造視覺干擾，「讓人難以看清路面，製造吸引駕駛注意力的事件」。

普羅諾坦言，「我知道這會讓人迷失方向，我們必須謹慎，尤其面對老年人更是如此」。但他也指出，豎立限速路標沒什麼效果，減速丘則會引發噪音問題。新標線仍在試驗階段，但「它正在發揮作用」，大多數駕駛確實在路口放慢速度。

自從7月標線完成後，就在社群媒體引爆熱議，也接連登上法國媒體，歐洲新聞台（Euronews）甚至以「有創意還是愚蠢？」為題報導。

網友批評，此舉不會讓駕駛放慢速度，反而會混淆慌亂而更加危險，「市長還好嗎…這不是他的私人花園」、「我不喜歡開車經過這裡，它讓我的胃感覺像暈船一樣翻攪」、「我認為這比任何東西都更危險」、「作為一名駕駛，我的注意力確實受到干擾，因為我想知道我要開在哪裡、交通的方向是否改變了等等」。