中國頻在南海挑釁　美軍第七艦隊司令：須予以制止

▲菲律賓提供照片指控中國海警針對在南海執行補給任務的菲籍船隻使用水砲。（圖／路透）



文／中央社馬尼拉27日綜合外電報導

美國第七艦隊司令、海軍中將湯瑪斯今天表示，中國在南海的「挑釁行徑」，其中包括中國海警船向菲律賓艦艇發射高壓水柱，都必須受到挑戰及制止。

路透社報導，湯瑪斯（Karl Thomas）向菲律賓做出保證，面對這個區域的「共同挑戰」，美國會提供支持，他還說：「我的部隊來到這裡是有原因的。」

湯瑪斯告訴路透社：「你必須挑戰那些在灰色地帶行動的人。當他們日漸加強向你施壓時，你必須反擊，你必須啓航並運行。」

他更提到：「沒有比8月5日發生在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的中方行動還要更貼切的挑釁行徑案例了。」

8月5日，中國海警船在南海以危險動作攔截菲律賓海巡船和補給船，並發射高壓水柱，阻撓運送物資給駐守在仁愛暗沙的菲國官兵。

湯瑪斯透露，他已經跟負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）進行商討，「以瞭解他面臨的挑戰為何，並找到能幫助他的機會」。

湯瑪斯還指出：「我們當然面臨共同的挑戰。所以我想更多加瞭解他如何看待自身負責的防務。而且我想確保他瞭解我所掌有的資源。」

中國在南海擴建軍事化的人造島礁，且中方歷史主權聲索與菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和印尼等國的專屬經濟區（EEZ）有所重疊。