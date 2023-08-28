烏克蘭王牌飛官「果汁」殞落　女友：謝謝你起飛前的擁抱

▲王牌飛官皮爾希契柯夫與網紅女友波多里亞克。（圖／翻攝X「@MelaniePodolyak」）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭空軍25日演練時發生飛機相撞事故，喪生的3名飛官中，代號「果汁」的王牌飛行員皮爾希契柯夫（Andrii Pilshchykov）尤其受到關注。「果汁」女友、烏克蘭網紅波多里亞克（Melaniya Podolyak）發文懷念已故男友，「感謝你起飛前給我的擁抱」。

皮爾希契柯夫是烏克蘭空軍著名的米格-29（MiG-29）戰機飛行員之一，曾駕駛米格-29在基輔上空與俄軍戰機纏鬥，據傳是「基輔幽靈」的原型之一。烏克蘭總統澤倫斯基2022年5月，更親自頒發勇氣勳章給皮爾希契柯夫。

皮爾希契熟悉英文，也經常接受西方媒體採訪，綽號「果汁」是因為2018年在美國受訓時，是當時整個團隊裡唯一不喝酒的人，因而被夥伴取綽號。

果汁也曾代表烏軍與美方交涉，希望取得F-16戰機的援助，他還夢想在烏克蘭上空駕駛F-16戰機，但他的夢想隨著2架L-39教練機在空中相撞而毀滅。儘管歐洲3國與美國都同意以提供戰機或訓練的方式，幫助烏空軍換裝F-16戰機，但果汁再也無法坐上駕駛座了。

果汁女友波多里亞克26日在X（前身推特）上發布兩人的親密合照，躺在草地上的兩人看起來愜意恩愛，「謝謝你昨天起飛前再給我一個擁抱。我會按照承諾的去做。」

澤倫斯基也發文悼念，表示心與遇難飛行員的家屬親友同在，相關調查也在進行中，將會釐清真相。