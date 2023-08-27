17歲女車禍亡！媽媽在大立光工作「年薪破100萬」　討撫養費遭駁回

▲女兒出車禍身亡，媽媽在大立光工作年薪百萬，討撫養費遭駁回。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一位17歲梁姓少女2019年搭乘陳姓朋友的機車，陳男卻在未保持安全距離下，與林姓男子駕駛的貨車發生車禍，導致她摔下車不治。梁母事後向陳、林2人求償360萬元，其中217萬元為撫養費，然而法官認為她在大立光工作，年薪百萬，退休時會擁有千萬財產，應無需撫養，判處2人只要賠償105萬元。

根據判決書指出，梁女2019年5月23日晚上搭乘陳男的機車外出，不料陳男行經沙鹿區台灣大道六段時，在沒有與其他機車未保持安全距離的情況下，遇上林男駕駛貨車從產業道路轉彎進入台灣大道六段，陳男反應不及先撞上另一輛機車，接著再追撞林男貨車，導致梁女摔車「頭部重創」送醫不治。

警方事後依過失致死罪嫌將陳、林2人移送法辦，事故鑑定後認定陳、林2人分別有6成、4成肇事原因。除了刑事告訴外，梁母以女兒車禍後的醫藥費6.8萬元、喪葬費87萬元、精神撫慰金150萬元、撫養費217萬元，再扣除林男投保強制險已給付的101萬元，向陳、林2人求償360萬元。

民事部分，台中地院法官審理案情，認為梁母在大立光工作，月薪平均超過9萬元，且連續多年年薪達百萬，名下有房地4筆及汽車1筆，未來退休後（梁母距離退休尚有20年）財產將達近千萬，實查無不能維持生活之情事，應無需讓女兒撫養，認定撫養費217萬元部分為屬無據，駁回撫養費請求。

至於其他請求，精神撫慰金150萬餘元、醫療費部分全數裁准，喪葬費僅裁准50萬元，上述賠償根據肇事比例分配，林男須賠償82萬元、陳男須賠償206萬元，不過梁母先前已領走林男投保的101萬元強制險，扣除後將不得再向林男求償，陳男部分經扣強制險後，陳男仍須賠償梁母105萬元。

刑事部分，陳林2人均被依過失致死罪判刑確定，其中陳男被判處11個月有期徒刑，目前已入監服刑，另一位林男則被判處6個月有期徒刑，得易科罰金。