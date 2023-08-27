海葵加速形成！日氣象廳：24小時內出現「三颱共舞」　影響時間曝

▲日本氣象廳預估24小時內將出現「三颱共舞」。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

日本氣象廳指出，9號颱風「蘇拉」與10號颱風「丹瑞」接連生成，且目前位於關島西北方熱帶低氣壓有很高的機率會在24小時內升級為第11號颱風「海葵」，讓西太平洋出現罕見的「三颱共舞」現象，其中丹瑞將在28日最接近日本東北部，民眾須格外留意。

氣象廳最新預測圖顯示，丹瑞28日將從日本東北方海域以每小時45公里速度一路北上，之後會轉向東方遠離日本，且威力逐漸減弱，主要雲系會停留在海面上，預計不會對日本造成嚴重災情，但沿海地區仍有機會出現強風大浪，加上北太平洋一側可能會受到雨雲影響，民眾仍需多加留意。

另外蘇拉颱風在海面溫度和上空風向等條件的「加持」下，目前已達到日本「強烈颱風」標準，也就是最大風速大於等於每秒44公尺、小於每秒54公尺。雖然現階段蘇拉的強度尚未提升，但不排除還會繼續升級，預計28日就會轉為「猛烈颱風」（最大風速大於等於每秒54公尺）。

氣象廳指出，蘇拉於31日貫穿台灣的可能性較大，而沖繩可能在29日受到影響，包含先島諸島在內，都可能出現強風大浪。

至於目前位於關島西北方的熱帶低氣壓，很有可能在24小時內增強為第11號颱風「海葵」，讓西太平洋出現罕見的「三颱共舞」現象。氣象廳預估，若海葵颱風成形，將持續朝西北方移動，中心位置可能會在9月1日來到日本南部，但目前評估仍有許多變數。