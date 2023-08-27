　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「魟魚毒刺插背上」驚悚照曝！　她海邊玩水急送醫：以為要死了

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子到佛州西海岸的坦帕（Tampa）海邊度假，玩水時竟被有毒的魟魚尾刺從背部刺進體內，傷口深達10公分，距離肺部僅剩3公分，事後受訪直言，「我以為我要死了」。

3寶媽歐布萊恩 （Kristie O'Brien）向FOX 13說明，她22日到坦帕市附近的巴伊亞海灘（Bahia Beach）玩，在及膝的海中戲水時遭魟魚尾刺刺進背部，深入體內4英寸（約10公分），差點就傷及肺臟。

▲▼ 。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲ 毒刺從背部刺進體內。（圖／翻攝自GoFundMe）

歐布萊恩回憶，「我一下水就感覺被什麼東西螫了」，回到海灘上時老公才看見她右肩後方竟掛著魟魚毒刺。儘管她試圖保持冷靜，卻不禁想起被魟魚刺中心臟而死的鱷魚先生史帝夫厄文（Steve Irwin），令她「很確信我會死」。 

所幸歐布萊恩知道不該自行拔除毒刺，急救人員趕到後先將尾刺切斷，送醫後再移除剩餘部位。她仍須治療7天以免感染，截至25日尚未出院，且因尾刺上的毒素，患部還是很痛。

從顏色及大小來看，這隻魟魚很可能是美洲魟。據佛州魚類及野生動保護委員會，這是一種非攻擊性動物，對人類幾乎沒有危險，但受到威脅時會使用尾巴根部附近的防禦刺。

歐布萊恩是一名「旅行護士」（Travel Nurse），而這次受傷讓她的下一份工作延誤至少3周。家屬也在GoFundMe網站上募款，希望能用捐款支付這段空窗期的醫藥費及日常開支。

ET快訊
男歌手「裸背穿孔掛鉤子」懸空開唱　驚悚畫面曝光
台南拍到「野生四腳獸」　比對驚喜確認！低海拔有台灣水鹿群
將宣布獨立參選2024？　郭台銘明10時正式召開記者會
兩個碩士孫都不想婚！　阿嬤放大招：先結的給500萬
快訊／19:04發生規模4.1「極淺層地震」　最大震度3級
日氣象廳：24小時內出現「三颱共舞」　影響時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／俄羅斯空難「遺體基因分析」結果出爐　普里格津證實身亡

女遭警攔查「被逼路邊口交」！　美33歲前警官性侵判處12.5年

美1歲女童「關車內8小時」飆38℃活活熱死　媽去上班小孩亡

地鐵車廂「停機車」奇景！男霸占走道不移車　狂喊：為什麼推我？

海葵加速形成！日氣象廳：24小時內出現「三颱共舞」　影響時間曝

酒駕+無照！日男騎水上摩托車狂飆　撞上2游泳童

阿拉斯加致命陷阱　居民提醒：別隨便踩泥濘「會被吸進去」

「魟魚毒刺插背上」驚悚照曝！　她海邊玩水急送醫：以為要死了

特斯拉計畫推豪華版充電站！結合露天影院和餐廳　美政府批准了

普里格津生前曾提「飛機會解體」！　40秒訪問影片瘋傳

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

虎斑貓秒破解餵食器 暴力加餐塞洞口不走

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

LuLu爸被搭霸王車「討公道遭酸民嗆」　久未見黃子佼：他做什麼決定都支持

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

快訊／俄羅斯空難「遺體基因分析」結果出爐　普里格津證實身亡

女遭警攔查「被逼路邊口交」！　美33歲前警官性侵判處12.5年

美1歲女童「關車內8小時」飆38℃活活熱死　媽去上班小孩亡

地鐵車廂「停機車」奇景！男霸占走道不移車　狂喊：為什麼推我？

海葵加速形成！日氣象廳：24小時內出現「三颱共舞」　影響時間曝

酒駕+無照！日男騎水上摩托車狂飆　撞上2游泳童

阿拉斯加致命陷阱　居民提醒：別隨便踩泥濘「會被吸進去」

「魟魚毒刺插背上」驚悚照曝！　她海邊玩水急送醫：以為要死了

特斯拉計畫推豪華版充電站！結合露天影院和餐廳　美政府批准了

普里格津生前曾提「飛機會解體」！　40秒訪問影片瘋傳

通緝犯約女債主還錢兼約砲　遭其他債主旅館設局…腹部中刀送醫

「狼王」唐斯寫30年唯二神紀錄　多明尼加強勢奪世界盃2連勝

林志穎上《披荊斬棘》獲特殊待遇！原因公開網讚爆：比《好聲音》貼心

正妹搭小黃睡一半痛醒！全身「衣服消失」裸躺床上

王柏融2打席1保送、1飛球　6局換代打提前退場

「4生肖」開始轉運！　屬豬要脫單了

謝長廷稱微量放射性元素有益　姚正玉：「助日」代表有損國格

賈永婕含淚送2女兒「不敢回頭」！　看家中1景象心酸：時間太快了

「苯巴比妥複方藥」納管延後！薛瑞元曝時程：勢必會上路

鷄籠中元祭主普壇開燈放彩　副市長邱佩琳祈盼帶來安康幸福

國際熱門新聞

蘇拉轉「強烈颱風」　日氣象廳預測路經曝

福島「沿岸海水」化驗結果出爐！

用戶逼近2.4億！OnlyFans老闆領股息「躺賺107億」

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

超級颱風蘇拉將撲台　菲律賓預測路徑曝

美軍機墜毀　機上載20名海軍陸戰隊員

魟魚毒刺插背上！　她急送醫：以為要死了

日本排放核廢水陸客「取消赴日旅遊」

日本氣象廳：24小時內出現「三颱共舞」

日本好市多「8月男嬰」被關車上熱死

核廢水排放後「福島魚類」化驗結果出爐！

俄羅斯證實　普里格津已經身亡

日媒直擊台人直奔築地！稱：核廢水還沒影響

女學生打包剩菜　「送飯給媽媽」畫面曝

更多熱門

相關新聞

特斯拉計畫推豪華版充電站　結合露天影院

特斯拉計畫推豪華版充電站　結合露天影院

電動車大廠特斯拉（Tesla）在美國境內設有2000所超級充電站（Supercharger stations）、充電座數量多達1萬7000個。在此之際，執行長馬斯克從2018年就有類似想法，在洛杉磯興建升級版的充電站，同時結合露天電影院、餐廳，讓車主在充電的同時能夠滿足多項娛樂需求，如今這個想法可能將會實現，首座升級版充電站將落腳好萊塢。

涉車內性侵14歲少年　女教師鹹濕訊息曝光

涉車內性侵14歲少年　女教師鹹濕訊息曝光

搭地鐵被路人當枕頭　男爆氣肘擊打暈他

搭地鐵被路人當枕頭　男爆氣肘擊打暈他

美韓關係史上最好？尹錫悅成「拜登傳聲筒」

美韓關係史上最好？尹錫悅成「拜登傳聲筒」

快訊／美軍機墜毀　3陸戰隊員罹難5重傷

快訊／美軍機墜毀　3陸戰隊員罹難5重傷

關鍵字：

魟魚北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

網爆《好聲音》女選手「砸1.3億買冠軍」！

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

跟團買行充！爆炸了「網紅沒道歉」她失望

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

女偶像錄影「4.3m高空墜落」震撼影片登熱搜！

《營業中》吳宗憲真的來了！

達人靠1檔食品股年領60萬　除權息後繼續進貨

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面