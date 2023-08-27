「魟魚毒刺插背上」驚悚照曝！　她海邊玩水急送醫：以為要死了

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子到佛州西海岸的坦帕（Tampa）海邊度假，玩水時竟被有毒的魟魚尾刺從背部刺進體內，傷口深達10公分，距離肺部僅剩3公分，事後受訪直言，「我以為我要死了」。

3寶媽歐布萊恩 （Kristie O'Brien）向FOX 13說明，她22日到坦帕市附近的巴伊亞海灘（Bahia Beach）玩，在及膝的海中戲水時遭魟魚尾刺刺進背部，深入體內4英寸（約10公分），差點就傷及肺臟。

▲ 毒刺從背部刺進體內。（圖／翻攝自GoFundMe）

歐布萊恩回憶，「我一下水就感覺被什麼東西螫了」，回到海灘上時老公才看見她右肩後方竟掛著魟魚毒刺。儘管她試圖保持冷靜，卻不禁想起被魟魚刺中心臟而死的鱷魚先生史帝夫厄文（Steve Irwin），令她「很確信我會死」。

所幸歐布萊恩知道不該自行拔除毒刺，急救人員趕到後先將尾刺切斷，送醫後再移除剩餘部位。她仍須治療7天以免感染，截至25日尚未出院，且因尾刺上的毒素，患部還是很痛。

從顏色及大小來看，這隻魟魚很可能是美洲魟。據佛州魚類及野生動保護委員會，這是一種非攻擊性動物，對人類幾乎沒有危險，但受到威脅時會使用尾巴根部附近的防禦刺。

歐布萊恩是一名「旅行護士」（Travel Nurse），而這次受傷讓她的下一份工作延誤至少3周。家屬也在GoFundMe網站上募款，希望能用捐款支付這段空窗期的醫藥費及日常開支。