最壞雇主！不爽女傭沒準備早餐　把她丟在離家1300公里海島

▲伊拉哈圖因為沒有準備早餐惹怒雇主，手機被沒收，當天下午就被通知可以回國度假10天。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新加坡女子洪萱宇2018年聘請一名女傭，不但違法命令只能執行家務工作的女傭到攤位工作，還因為對方沒有準備早餐心生怒意，先是沒收手機，接著謊稱送她回家度假10天，結果把她帶往距離家鄉1300多公里外的峇淡島，隨後把她「拋棄」在當地，任由女傭自生自滅。

綜合聯合早報等報導，印尼女子伊拉哈圖2018年2月起開始替洪女工作，除了忙家務，還要到攤位上班。到了4月28日早上，伊拉哈圖因為沒有準備早餐惹怒洪女，手機被沒收，當天下午就被通知可以回國度假10天。

伊拉哈圖起初深怕回家之後會被解僱，因此拒絕此事，但洪女聲稱不會找別人替代她。於是，伊拉哈圖依照指示收拾好行李，被帶往新加坡郵輪中心，兩人一起前往峇淡島。

前往峇淡島的船上，洪女才把手機還給女傭，扣除船票的錢，給伊拉哈圖約350新幣（約新台幣8200元）的薪水。抵達峇淡島之後，洪女直接告訴女傭搭計程車到機場，再搭飛機回到泗水之後，便離開峇淡島。

峇淡島距離泗水約1300公里，在洪女離去之後，伊拉哈圖這才意識到自己被困在這座陌生城市，且手機已經沒電，無法與他人聯繫。慌亂的她跟計程車司機求助，並使用司機的手機致電仲介公司，後來才被安置到別人家中，直到5月2日返回新加坡。

報導指出，洪女當初離開峇淡島時，並沒有提供計程車與機票的費用，也沒有歸還工作證，甚至還讓朋友透過Singpass戶頭取消伊拉哈圖的工作證。人力部事後接獲仲介公司通報後展開調查，時隔多年至今，洪女25日在法庭上認罪，遭判罰1.3萬新幣（約新台幣30.5萬元）。