地鐵車廂「停機車」奇景！男霸占走道不移車　狂喊：為什麼推我？

▲美國紐約地鐵有男子將機車牽進車廂，實際搜索發現是電動機車。（圖／翻攝自推特／@stillgray）

記者張寧倢／編譯

美國紐約近日出現堪稱「奇景」的爭議事件。從網路上流傳一段影片可見，一名男子將他的機車牽進地鐵車廂，擋住整個走道，其他人試圖從旁邊越過他時，男子情緒愈發激動並多次強調，「我不會移動」、「我就要待在這裡」。經搜尋發現這是一輛電動機車，但不確定是否因機車沒電才改搭地鐵。

Man brings a motorcycle onto a subway train and gets upset when people try to pass through. Why are people like this? pic.twitter.com/dSLmBRzpFR — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 25, 2023

根據《紐約郵報》報導，這段流傳於X（前稱推特）的影片顯示，當紐約地鐵乘客們試圖上車時，一名男子的機車完全擋住了車廂走道，見到有人想越過他的車，男子情緒愈發激動，他用十分肯定的語氣說，「我不會動的，我不會移動的」。

現場有人問男子能否將機車轉向，這樣就可以讓更多人上車，此時，車廂門口已經擠著許多乘客。沒想到，男子仍然嚴正地拒絕，甚至還抱怨已經沒有空間了，為何大家還要一直從後面推擠他，並要求其他人從另一扇門上車，過程中還一度指著他的機車說，「我就要待在這裡。」影片中至少有一名女性因此退出車廂。

▲男子將機車牽進車廂，實際搜索發現是電動機車。（圖／翻攝自flyebike.com）

依照紐約大都會運輸署（MTA）的規範，任何「汽油動力車輛」都被禁止進入地鐵系統。然而，搜索網路資料發現，男子騎乘的是美國電動自行車廠商FLY E-BIKE所銷售的電動機車，型號為Z6- Street Legal，官網折扣後售價為1799美元（約新台幣5.7萬元）。不過《紐約郵報》的報導中並未提及他牽著電動機車搭地鐵的原因。