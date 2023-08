地鐵車廂「停機車」奇景！男霸占走道不移車　狂喊：為什麼推我？

▲美國紐約地鐵有男子將機車牽進車廂,實際搜索發現是電動機車。(圖/翻攝自推特/@stillgray)

記者張寧倢/編譯

美國紐約近日出現堪稱「奇景」的爭議事件。從網路上流傳一段影片可見,一名男子將他的機車牽進地鐵車廂,擋住整個走道,其他人試圖從旁邊越過他時,男子情緒愈發激動並多次強調,「我不會移動」、「我就要待在這裡」。經搜尋發現這是一輛電動機車,但不確定是否因機車沒電才改搭地鐵。

Man brings a motorcycle onto a subway train and gets upset when people try to pass through. Why are people like this? pic.twitter.com/dSLmBRzpFR