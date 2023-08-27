涉車內性侵14歲少年　女教師誘惑他「精進技巧」！傳鹹濕訊息慘了

▲美國一名已婚女老師被指控性侵未成年男學生。（示意圖，非本文當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國紐約33歲已婚且育有3名子女的女教師羅肯絲（Melissa Rockensies）被指控性侵14歲男學生。少年26日向《紐約郵報》表示，老師曾傳訊息叫他「好好精進技巧」，還說會為了他「整日整夜呻吟」。然而，不僅羅肯絲拒絕認罪，她的丈夫也在檢方已將她依兒少性犯罪罪嫌起訴的情況下，堅稱羅肯絲是無辜的。

根據《紐約郵報》報導，匿名的14歲少年在電話採訪中表示，33歲的羅肯絲2022年開始在皇后區可樂娜藝術和科學學院（Corona Arts and Sciences Academy）任教不久後，就開始誘拐他，「我覺得她佔了我便宜，由於我的年齡，我在她面前很脆弱。」他透露，起初是因為他和同學有問題才會首先發電子郵件給老師，他們交換了上百封電郵。

少年表示，雖然和老師相處很自在，但他憑藉衝動行動，無法做出正確判斷，老師很快地開始透過網路社交媒體私訊他，在將近一年的時間裡傳來許多色情訊息，還要求他刪掉聊天紀錄。據少年說法，羅肯絲曾傳來訊息說「我太想要你了」、「好好學習你的技巧，那我會整日整夜地為你呻吟，爸爸」、「我想吻你的雙唇」。

少年說，羅肯絲去年9月私下約他見面，他們在公園散步時，老師非常親密地擁抱了他，還說想要吻他，也真的吻了他，這就是兩人關係的開始，為了避開她的丈夫與孩子，兩人每周至少一次選在上學前或放學後在車內約會，每次都會發生性關係，一直持續到今年5月底或6月初，羅肯絲通常會給他錢，偶爾買給他尼古丁裝置等禮物。

警方消息人士指出，羅肯絲7月初向校長檢舉，自己被這名14歲少年威脅，若不給他5000美元（約新台幣16萬元），就會槍殺她的家人。少年得知被檢舉後前往警察局並出示過往的訊息對話，才因此轉為性侵、虐待未成年案件偵辦。

報導指出，羅肯絲22日出庭時否認罪嫌。儘管檢方揭露了令人不安的細節，但她的丈夫威廉（William）仍聲稱妻子是無辜的、是三個孩子的母親，「她一直是學校社群中的重要一員，我們都支持她，我們要表達她是無辜的。我不會詳細說明原因。」