搭地鐵被借肩膀睡　壯漢爆氣「連續肘擊」打暈男乘客！全車嚇壞

▲ 白衣男遭灰衣男肘擊,地鐵車廂內上演全武行。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

你曾在捷運上被陌生人靠著睡覺嗎?美國紐約地鐵日前上演全武行,原因就是有男乘客旁邊坐了一名昏昏欲睡的陌生人,不小心睡著後靠在他身上,沒想到他突然爆氣肘擊對方,雙方在車廂內大打出手,影片在網路上瘋傳。

New York man elbows another passenger on the subway #subwaycreatures #nyc #frailego pic.twitter.com/N6KX6ltBIz