普里格津生前曾提「飛機會解體」！　40秒訪問影片瘋傳

▲瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡後，關於飛機的失事原因眾說紛紜，結果有人翻出普里格津4月底的一段訪談，當時他表示，自己寧願被殺也不願對國家撒謊，談話間更用「飛機解體」做譬喻，讓這支40秒影片掀起議論。

根據《路透社》報導，這段影片是普里格津發動叛變前2個月，接受親俄戰地記者佩戈夫（Semyon Pegov）採訪時所錄製。當時普里格津表示，俄羅斯正處於災難邊緣，因為國防部門正在趕走只說真話、拒對高層阿諛奉承的人。

普里格津說，「今天我們已來到引爆點，我為什麼說話這麼誠實？因為在那些生活在這個國家的人面前，我沒有（不誠實）的權力，他們現在生活在謊言中。」他接著表示，「最好把我給殺了，但我不會說謊，我必須誠實說出來，俄羅斯正處在災難的邊緣，如果今天不調整這些齒輪，飛機就會在空中解體。」

這段影片被po在瓦格納Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）上，數小時內就受到了上百則留言，尤其普里格津關於「飛機解體」的說法更是引發議論，有網友認為普里格津沒有死，說不定正在某個地方度假，但更多人認為，普里格津意外預言了自己的死亡，而一切可能都是俄羅斯總統普丁造成的。