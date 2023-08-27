夏威夷毛伊島又起野火！距拉海納小鎮僅幾英里　居民一度撤離

記者張寧倢／綜合外電報導

夏威夷毛伊島才撲滅一場造成至少115人罹難的野火。美媒最新報導指出，當地26日又發生新的一波大火，位置距離先前受災最嚴重的拉海納鎮（Lahaina）只有幾英里，促使當局透過手機警報系統發布撤離命令，所幸火勢隨後在傍晚被控制住，撤離命令也已經取消。

▲夏威夷毛伊島26日針對西部山區發布短暫的野火警報撤離命令。（示意圖／路透）

根據CBS、美聯社等報導，毛伊郡緊急事務管理局（Maui Emergency Management Agency）26日下午1時30分前，針對西部卡阿納帕利度假飯店（Kaanapali resort hotels）山坡上的一處高檔社區附近發布了疏散命令，目前尚不清楚撤離人數。不過這場野火最終燒毀了10英畝（約4公頃）的土地。

毛伊郡聯合資訊中心發言人赫吉（John Heggie）表示，消防員使用直升機與地面拉水帶灌救。緊急事務管理局大約在下午5時左右取消了疏散命令，允許居民自由返回家園，到傍晚6時許已經控制住85%火勢，野火也停止擴散，但消防員仍在繼續完成滅火工作。