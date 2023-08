夏威夷毛伊島又起野火！距拉海納小鎮僅幾英里　居民一度撤離

記者張寧倢/綜合外電報導

夏威夷毛伊島才撲滅一場造成至少115人罹難的野火。美媒最新報導指出,當地26日又發生新的一波大火,位置距離先前受災最嚴重的拉海納鎮(Lahaina)只有幾英里,促使當局透過手機警報系統發布撤離命令,所幸火勢隨後在傍晚被控制住,撤離命令也已經取消。

▲夏威夷毛伊島26日針對西部山區發布短暫的野火警報撤離命令。(示意圖/路透)

根據CBS、美聯社等報導,毛伊郡緊急事務管理局(Maui Emergency Management Agency)26日下午1時30分前,針對西部卡阿納帕利度假飯店(Kaanapali resort hotels)山坡上的一處高檔社區附近發布了疏散命令,目前尚不清楚撤離人數。不過這場野火最終燒毀了10英畝(約4公頃)的土地。

毛伊郡聯合資訊中心發言人赫吉(John Heggie)表示,消防員使用直升機與地面拉水帶灌救。緊急事務管理局大約在下午5時左右取消了疏散命令,允許居民自由返回家園,到傍晚6時許已經控制住85%火勢,野火也停止擴散,但消防員仍在繼續完成滅火工作。

As of 5:00 PM the evacuation order has been lifted and residents are free to return home. Please use caution while traveling through the area as emergency personnel are still working.