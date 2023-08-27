泰國、俄羅斯「加強檢驗」日本水產品！　不符標準將全面暫停進口

▲南韓鷺梁津水產品市場的職員正在檢測水產品放射性值。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本22日開始排放福島核電廠廢水至太平洋後，中國隨即宣布全面禁止進口日本水產品，而俄羅斯和泰國則表示，會加強檢驗從日本進口的水產品；泰國更稱，若是有產品未通過檢查，將會全數退回並全面暫停進口。

根據Thaiger報導，泰國食品藥物管理局（FDA）表示，FDA將和漁業部合作，確認日本進口產品所含有的放射性物質是否超過泰國安全標準，任何未通過檢驗的貨物將全數被退回，並且全面暫停進口。

▲日本福島縣買家在拍賣會上檢查魚。（圖／CFP）



泰國FDA說明，他們自2011年就開始蒐集自核電站附近進口的水產品樣本，而檢驗從未超出安全標準。不過福島核廢水排放後，FDA和相關機構會將抽驗數量增加一倍，首批經歷廢水排放的日本水產品將於9月中旬抵達曼谷素萬那普機場，屆時將會進行徹底檢查。

俄羅斯聯邦獸醫和植物檢疫監督局（Rosselkhoznadzor）25日在聲明中指出，儘管他們自日本進口的水產數量相當少，但目前已經加強了對日本海鮮進口的檢驗。此外，由於俄羅斯遠東地區的洋流方向，能避免俄羅斯漁船捕獲的魚類遭核廢水汙染，俄羅斯約有70％的海產都會從遠東地區捕撈。

Rosselkhoznadzor提到，除了檢驗日本進口水產品外，該單位也會針對在距離福島較近的俄羅斯海域所捕獲的海鮮進行加強檢驗。

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