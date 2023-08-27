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川普拍完「嫌犯照」支持者更挺！　1天捐款破1.3億元最高紀錄

▲▼ 美國前總統川普24日赴喬治亞州主動投案，拍攝嫌犯大頭照。（圖／翻攝自Fulton County Sheriff`s Office）

▲美國前總統川普24日赴喬治亞州主動投案，拍攝嫌犯大頭照。（圖／翻攝自Fulton County Sheriff`s Office）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普（Donald Trump）被控推翻喬治亞州2020年大舉結果，24日主動投案並拍下俗稱「口卡照」的嫌犯大頭照，成為美國史上第一位拍攝嫌犯照的前總統。競選團隊表示，在川普拍完照片的隔天，支持者就貢獻了418萬美元（約新台幣1.33億元），創下他2024年競選以來單日最高的募款金額紀錄。

▲川普2024競選官網商店開始販售周邊。（圖／翻攝TRUMP2024）

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，最先報導這些募款數字的是美國媒體Politico。川普24日前往喬治亞州富爾頓郡監獄到案，拍攝了美國史上首張前總統的嫌犯大頭照而引發網友熱烈討論，競選團隊趁勢開始販售印有嫌犯照的T恤、馬克杯等相關周邊，討論度促進買氣，25日創下了418萬美元的單日最高募款紀錄。

競選團隊26日宣布，自從川普拍完嫌犯照後，不到3天內就籌得710萬美元（約新台幣2.26億元）捐款，而統計過去三周以來的募款金額更接近2000萬美元（約新台幣6.36億元）。

▲▼川普和其他與他一同被起訴18人的嫌犯大頭照。（圖／路透）

▲川普與其他一同被起訴18人的嫌犯大頭照。（圖／路透）

川普主動到案並被保釋後，立刻開始以此籌措資金，也回到社群平台X（舊稱推特）上發布募款說明，甚至發布自己拍下的嫌犯照，這是川普自2021年1月以來，睽違2年多來首次使用這個社群平台。川普目前針對美國聯邦與地方政府的4樁刑事起訴案件均拒絕認罪。

►川普「嫌犯大頭照」周邊商品開賣了　標語宣誓：永不投降！

►川普付640萬元交保！　美國史上「首位拍攝嫌犯照」前總統

►川普嫌犯大頭照曝光！　獲釋後首度發聲：我沒做錯事

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