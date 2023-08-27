遭假Uber司機綁架！她機警「塞紙條」給路人　成功被救出

▲女子遭綁架機警「塞紙條」給路人後獲救。（圖／Yavapai County Sheriff’s Office）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子遭到冒牌Uber司機綁架，所幸她趁著車輛加油時，寫好求救紙條塞給一名路人，對方機警地立刻報警，由於紙條上詳述車牌和車輛外觀，讓警方能夠立刻循線將她平安救出。

根據《紐約時報》報導，這起事件發生在22日下午5時左右，亞利桑那州亞瓦派郡（Yavapai County）警長辦公室表示，當時有一名女性顧客塞給同在加油站的顧客一張紙條，上面寫著「救命」、「快打911報警」等字，還詳述了她搭乘車輛的外型、車牌與及她之後要去的地方。

拿到紙條的顧客立刻報警後，告訴警方這對男女的長相，還有他們在40號州際高速上的行駛方向，所以警方就通知亞利桑那州公共安全部協助，追蹤定位這輛車。警察很快地就在I-40公路上發現這輛車，車上有多把槍枝，也順利救出受害女子。

警方表示，嫌犯是現年41歲的威爾霍特（Jacob Wilhoit），他和受害女子相互認識，先前他就曾未經同意闖入女子家，對方也申請了對他的限制令。受害女子21日上午在鳳凰城叫車後，威爾霍特戴著假髮冒充Uber司機，女子第一時間沒認出他，結果上車後立刻被他用膠帶綑綁，並準備將車一路開到拉斯維加斯。

受害女子的母親在22日下午才向警方通報女兒失蹤，所幸最後平安獲救。目前涉案的威爾霍特被指控綁架、非法監禁和嚴重攻擊，不確定他是否有委任律師，而警方下周將公布更多犯案細節。