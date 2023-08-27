北韓時隔3年「重啟國門」！海外公民優先返國　須隔離健康檢測一周

▲北韓高麗航空班機22日從平壤飛抵北京，停靠首都國際機場停機坪。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

全球自從2020年1月爆發新冠疫情，北韓（朝鮮）便嚴格封鎖邊境，導致滯留海外的留學生、辦公人士等居民無法返國，不過隨著全球新冠疫情趨緩，本周起北韓高麗航空也陸續從中國北京、俄羅斯海參崴載回返國公民，如今北韓防疫當局正式公佈允許公民返國的消息，時隔3年7個月再度開放國門。

根據北韓官媒《朝中社》今（27）日報導，北韓國家非常防疫司令部昨（26）日正式宣布，允許北韓公民返國的消息，「隨著全球惡性傳染病疫情已趨緩，國家非常防疫司令部決定調整防疫等級，滯留海外的我國（北韓）公民已被批准能夠返國。」

報導特別強調，返國的北韓公民必須在當局安排的設施內隔離，接受長達一周的醫學監控。

▲北韓人臉孔的乘客22日推著一大箱托運行李，至北京首都機場高麗航空櫃台窗口辦理登機。（圖／CFP）

南韓《韓聯社》分析，北韓防疫當局此次所發佈的消息，很可能與最近北韓國營航空公司「高麗航空」從中國北京首都國際機場載送北韓居民返回平壤有關，繼本月16日橫跨北韓新義州、中國遼寧省丹東的中朝友誼大橋（鴨綠江鐵橋）出現從北韓入境中國的2輛黃綠色巴士，上面載著前往哈薩克參加跆拳道比賽的北韓選手團後，便加快開放國門的腳步。

尤其中國民航當局批准北韓高麗航空「3月26日至10月28日，每周周二、四、六」往返平壤與北京的航線後，本月22、24、26日陸續有高麗航空的客機從北京載送北韓公民返回平壤。

隨著北韓調整防疫等級，旅居海外的北韓居民終於被允許返回北韓國內，這些居民包括旅居中國和俄羅斯的勞工、留學生、外交官等。

▲北韓高麗航空一架班機25日降落在俄羅斯海參崴。（圖／CFP）

回顧北韓的疫情發展，北韓從2020年1月起為了防堵新冠病毒入侵，因此嚴格封鎖邊境，2022年5月12日北韓國內爆發嚴重疫情後，北韓啟動「最大非常防疫體系」，同年8月10日宣布從防疫戰爭中取得勝利，即便之後降低防疫等級，卻始終延續嚴格的邊境管理政策，直到今年7月才終於產生轉變，俄國國防部長蕭依古和中國代表團飛抵平壤參加戰勝節閱兵儀式。

另外，北韓從今年7月起正式全面解除境內的義務戴口罩政策。

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