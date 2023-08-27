尋找「尼斯湖水怪」！英國上百人展開探索　50多年來最大規模行動

▲英國民間召集100多名志願者，於26日展開50多年來最大規模的尼斯湖水怪搜索行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國尼斯湖（Loch Ness）幾世紀以來都流傳著「尼斯湖水怪」的傳說，關於水怪的現代怪談大約90年前出現後，便成為電影、書籍的重要靈感來源。根據BBC報導，現在蘇格蘭正在進行50多年來最大規模的尼斯湖水怪搜索行動，超過100名志願者從陸地上的有利位置觀測與記錄任何可能出現的不尋常跡象。

▲據稱，1933年4月有一名飯店女經理目睹了尼斯湖水怪的蹤跡，此後尼斯湖水怪的現代怪談成為電影劇本、書籍的靈感來源，還催生了當地的觀光業。（示意圖／CFP）

據BBC報導，英國北部蘇格蘭高地正在進行繼1972年尼斯湖調查局（Loch Ness Investigation Bureau）展開調查以來，規模最大的一場「尼斯湖水怪搜索行動」，並且在26至27日的周末兩天透過網路同步直播，也吸引近300人報名觀看這場直播。尼斯湖調查局於1960年代成立，在沒有發現重要證據後，1977年結束了調查。

這場搜索的發起組織是當地的尼斯湖中心（Loch Ness Centre）以及一個名為「尼斯湖探險」（Loch Ness Exploration）的民間志願者研究小組。尼斯湖中心總經理尼克松（Paul Nixon）強調這不是公關噱頭，「今天有100名志願者站在尼斯湖岸邊，都是為了尋找尼斯湖水怪的答案。」

▲一艘名為尼斯湖獵人號的船隻參與26至27日的搜索行動。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，尼斯湖綿延36公里、深度逾200公尺，儲水量為74.52億立方公尺，比英格蘭與威爾斯所有湖泊的合計儲水量還多，巨大的範圍讓探勘行動深具挑戰，組織者為此出動了紅外線熱像攝影機的無人機，以及配有水下聽音器的探測船隻。但2019年有科學家分析湖水樣本中的DNA，結果排除了史前海洋爬行動物或大型魚類存在尼斯湖的可能性。