夏威夷上萬根「老舊木造」電線桿　電纜沒絕緣！恐是最初起火原因

▲夏威夷拉海納鎮（Lahaina）野火後，工作人員正在修復供電線路。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

夏威夷一場災難性的野火震驚全球，如今美媒分析火災前後的影像與資料發現，當地那些裸露在外的電線還有「過時的」電線桿可能是最初的起火原因，且全數6萬根電線桿中大多都是木製的，也快要達到使用年限。就連夏威夷電力公司自己發布的文件都警告，若木製電線桿未能淘汰換新，將造成「嚴重公共危害」。

根據美聯社報導，夏威夷毛伊島（Maui）野火發生的最初期，強風吹倒電線桿，電線接觸到乾燥的草地上，火焰一下子爆發，整齊地燒出一條直線。而這樣的情況可能是因為，倒塌的電線原本就是裸露在外、未包裹絕緣體的金屬，發生接觸時很可能產生火花。

▲夏威夷居民拍下野火發生的最初情況，電線掉落在乾燥的草皮上引發一長條線型火焰。（圖／翻攝自Facebook／Shane Treu）

美聯社分析影片與照片證實，夏威夷電力公司有數英里的電纜裸露在乾燥天氣和茂密樹叢間，火災前拍攝的Google街景亦可見電線裸露。本月退休的麻州伍斯特理工學院（Worcester Polytechnic Institute）電力系統主任艾亨（Michael Ahern）表示，完全絕緣的電纜「幾乎不太可能」在乾燥的植被中引發火災。看過影片的專家也一致認同，絕緣電線不會形成電弧並引發火焰。

使問題更複雜的是，夏威夷電力公司管理的6萬根電線桿中大多是木製的。公司文件就表示，這些電線桿是按照1960年代的「過時」標準所建造的，許多都已經傾斜，臨近預期使用壽命，遠遠未達到2002年國家規範的須能承受每小時105英里風速的標準。

▲夏威夷電力公司4年前發布的文件就指出，老舊過時的電線桿可能造成嚴重危害。（圖／路透）

夏威夷電力公司2019年的一份文件還提到，由於執行其他更優先的事項，汰換老舊木製電桿的進度落後，並警告這如果在這方面「失敗」將造成「嚴重的公共危害」。

夏威夷電力公司在聲明中表示，公司花費了數百萬美元應對氣候危機帶來的特殊威脅，強調自2018年來已汰換1萬2500多根電線桿與結構，平均每年修剪與移除約2500英里的樹木，但沒有說明火災發生初期倒塌的那些電線是否裸露在外。

負責管理電力公司的夏威夷公用事業委員會前任成員波特（Jennifer Potter）也證實，就連開車在島上的遊客也會指著明顯傾斜的電線桿問說「那是什麼？」，基礎設施顯然難以抵禦強風。

▼夏威夷毛伊島拉海納鎮經歷野火肆虐。（圖／路透）