烏克蘭痛失代號「果汁」王牌飛行員！　曾與俄機纏鬥一戰成名

▲代號「果汁」的王牌飛行員皮爾希契柯夫。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭空軍25日演練時發生相撞事故,造成3名飛官喪生,其中一名死者是代號「果汁」的王牌飛行員皮爾希契柯夫(Andrii Pilshchykov),他曾駕駛米格-29在基輔上空與俄軍戰機纏鬥,更曾代表烏軍努力與美方交涉希望取得F-16戰鬥機,如今美國已批准向烏克蘭提供戰機,但他卻永遠也開不到了。

根據BBC報導,烏克蘭軍方證實,兩架L-39教練機25日北部日托米爾州(Zhytomyr)飛行時發生相撞意外,造成3名飛官喪生,目前正在調查事故原因,釐清是否因沒有正確遵守飛行守則才釀成憾事。

Wreckage has begun to be removed from the Crash Site of 2 L-39 “Albatros” Training and Light-Ground Attack Aircraft of the Ukrainian Air Force which Collided yesterday in the Zhytomyr Region resulting the Death of 3 Pilots in the “F-16 Flight Program” including Major Andrii… pic.twitter.com/82FN7rIruD