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烏克蘭痛失代號「果汁」王牌飛行員！　曾與俄機纏鬥一戰成名

▲▼烏克蘭代號「果汁」的王牌飛行員皮爾希契柯夫（Andrii Pilshchykov）。（圖／翻攝自推特）

▲代號「果汁」的王牌飛行員皮爾希契柯夫。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭空軍25日演練時發生相撞事故，造成3名飛官喪生，其中一名死者是代號「果汁」的王牌飛行員皮爾希契柯夫（Andrii Pilshchykov），他曾駕駛米格-29在基輔上空與俄軍戰機纏鬥，更曾代表烏軍努力與美方交涉希望取得F-16戰鬥機，如今美國已批准向烏克蘭提供戰機，但他卻永遠也開不到了。

根據BBC報導，烏克蘭軍方證實，兩架L-39教練機25日北部日托米爾州（Zhytomyr）飛行時發生相撞意外，造成3名飛官喪生，目前正在調查事故原因，釐清是否因沒有正確遵守飛行守則才釀成憾事。

俄軍去年秋天向烏克蘭發射數百枚巡弋導彈和無人機襲擊，代號「果汁」（Juice）皮爾希契柯夫駕駛米格-29戰機攔截這些攻擊，並與俄軍戰機纏鬥。他曾向BBC表示，「攔截巡弋導彈意味著，你的任務是拯救地面上的生命、拯救這座城市，如果你沒做到就會有人死去。」

皮爾希契柯夫提到，他畢生的夢想就是加入烏克蘭空軍，這是他的使命。

空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）表示，皮爾希契柯夫在美國同意向烏克蘭提供F-16戰鬥機上，給予了非常大的幫助，「他一年前會見了美國政府官員，提出了空軍的迫切需求，並持續與加州的飛行員保持聯繫，他是美國決定提供F-16的主要驅動力。」

伊格納特說，「在戰爭期間他接受了數十次西方媒體的採訪，因為他懂英文，你無法想像他是多麼想駕駛F-16，但現在美國的飛機都快到了，他卻永遠無法駕駛它們了。」

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