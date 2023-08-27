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美佛州商場槍擊案釀3死　白人槍手仇恨犯罪

▲槍手在犯案後自盡。（圖／路透）

▲槍手在犯案後自盡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國傑克遜維爾（Jacksonville）一處商場26日爆發槍擊案，一名外地來的20多歲白人男性，在商場內開槍造成3人死亡，槍手隨後自盡。警方已將本起案件歸類為仇恨犯罪，指出槍手憎恨黑人族群。

綜合外電報導，警方表示案發當天稍早，槍手在當地一間歷史性的黑人大學「愛德華沃特斯大學」出沒，他在那裡穿上戰術背心、戴上面具，然後前往知名連鎖店多來店（Dollar General）的當地分店，在裡頭開槍掃射。

警方表示事件造成3人死亡，3名死者皆為黑人，其中2名男性和1名女性。傑克遜維爾警長T.K.沃特斯指出，「這起槍擊案是基於種族動機，他討厭黑人。」

▲槍手在犯案後自盡。（圖／路透）

▲槍手犯案槍枝上塗有納粹十字記號。（圖／路透）

槍手的身分目前尚未被揭露，沃特斯表示，警方相信槍手為獨自犯案，而且在犯案前，他已經寫好幾份「宣言」，分別要給媒體、父母和執法單位閱讀，內容詳盡寫下他對黑人的憎恨。

沃特斯指出，槍手用一把克拉克手槍與一把AR-15步槍作案，上頭還有納粹十字記號。槍手與父母住在一起，當天獨自從克雷郡開車來到傑克遜維爾犯案。

聯邦調查局（FBI）特別探員翁克斯（Sherri Onks）表示，已經針對本案展開公民權調查，並會朝仇恨犯罪方向追究。

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