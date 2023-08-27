謝長廷被罵翻今澄清　羅友志：真的很「知識分子的壞」

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對各界關注的福島第一核電廠含氚廢水排放，我駐日代表謝長廷稱「微量的放射性元素反而對身體有益」，隨即引來批評，謝長廷27日則說，自己談的是北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水，但仍遭資深媒體人羅友志砲轟，把律師的性格及專業，用到外交狡辯上，「用溫泉元素偷渡概念、錯位控制理解，真的很知識分子的壞，壞透了！」

日本政府24日當地時間下午1時（台灣時間中午12時）正式開始核廢水排放入海作業，由於這些核處理水（ALPS處理水）中含有放射性物質「氚」，各界都擔憂長期下來對海洋環境造成的負面影響。謝長廷則說，世人對放射性的議題有些敏感，但其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地的溫泉有種特殊的「北投石」，含有微量的鐳元素，研究後發現對健康有益。

羅友志說，謝長廷事後很認真的引經據典在解釋，他的道理沒有錯，但問題是，讓人生氣的不是他的對錯，是他的壞，他似是而非的言論，錯位失控，把律師的性格及專業，用到外交狡辯 上，字裡行間無非是想讓人覺得，一點點放射性元素，就像妳去泡溫泉一樣，透過這種耳語，藉由他在傳統支持者心目中形象，搞成輿論旋風，就像以前「地下電台」的功能，讓資訊不對等的群眾被沈浸、被漸漸影響，但現在是網路時代。

羅友志表示，「放射性元素沒事」這種論調，會死人的，會這樣說真的很壞。要說「鐳」，居禮夫人晚年病痛纏身，在醫院過世的時候，醫生大膽假設就是鐳元素長年累積的禍害，雖然，那時候的技術，還沒辦法確認居禮夫人「不良性貧血」病變過程，是不是百分百就是鐳的影響，可是，近百年後，鐳在環境會持續千年、影響人們身體的理論，早就毫無疑議了，這時候散布這種「放射性元素沒事」，用溫泉元素偷渡概念、錯位控制理解，真的很「知識分子的壞」。